Δημήτρης Τσίκλης: Ο μπαμπάς μου δεν είχε ούτε 2 ευρώ να μου δώσει – Ανήκω σε μια γενιά που προσπαθεί να ονειρευτεί

Ο Δημήτρης Τσίκλης μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που βίωσε η οικογένειά του στα χρόνια της κρίσης, αλλά και στην ανασφάλεια που τον συνοδεύει μέχρι σήμερα.

«Ανήκω σε μια γενιά που προσπαθεί να ονειρευτεί, αλλά δεν είναι εύκολο. Η οικογένειά μου πέρασε πάρα πολύ δύσκολα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ο μπαμπάς μου δεν είχε να μου δώσει ούτε δύο ευρώ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα, μια απότομη αλλαγή. Αυτό καθόρισε αυτό που είμαι, τον άνθρωπο που είμαι. Δεν θα ήμουν ο ίδιος άνθρωπος σήμερα, αν δεν είχε συμβεί αυτό», εξομολογήθηκε.

Και πρόσθεσε: «Ακόμα και σήμερα, που η δουλειά μου πάει πάρα πολύ καλά, στο πίσω μέρος του μυαλού μου υπάρχει αυτή η ανασφάλεια, ότι σε μια στιγμή μπορεί να χαθούν όλα. Ζω με αυτό γιατί έχει στιγματίσει το είναι μου».

Όσον αφορά τις φιλοφρονήσεις που δέχεται για την εμφάνισή του, ο νεαρός ηθοποιός απάντησε: «Νιώθω λίγο αμήχανα όταν μου λένε όμορφα λόγια για την εικόνα μου. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε όμορφοι με έναν ξεχωριστό τρόπο. Πιο πολύ ρόλο παίζει η εσωτερική ομορφιά. Μια όμορφη φάτσα μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν θα σε πάει πολύ μακριά».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Μεγάλη προσοχή: Νέα απάτη με το Fuel Pass – Δείτε το μήνυμα που στέλνουν οι επιτήδειοι

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ώρες πριν

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου εταίρος του προγράμματος LEAD

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 13 ώρες πριν

Έκκληση του Δήμου Ωραιοκάστρου για μη χρήση βεγγαλικών και κροτίδων το Πάσχα

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Λίβανος: Πάνω από 89 νεκροί και 722 τραυματίες από τις ισραηλινές επιδρομές σήμερα, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων σήμερα και αύριο στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Μαρία Κίτσου: Είχα πρόταση για το “Σόι σου” και τον ρόλο της Βάσως Λασκαράκη