Δημήτρης Τσίκλης: Ο μπαμπάς μου δεν είχε ούτε 2 ευρώ να μου δώσει – Ανήκω σε μια γενιά που προσπαθεί να ονειρευτεί

Ο Δημήτρης Τσίκλης μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που βίωσε η οικογένειά του στα χρόνια της κρίσης, αλλά και στην ανασφάλεια που τον συνοδεύει μέχρι σήμερα.

«Ανήκω σε μια γενιά που προσπαθεί να ονειρευτεί, αλλά δεν είναι εύκολο. Η οικογένειά μου πέρασε πάρα πολύ δύσκολα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ο μπαμπάς μου δεν είχε να μου δώσει ούτε δύο ευρώ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα, μια απότομη αλλαγή. Αυτό καθόρισε αυτό που είμαι, τον άνθρωπο που είμαι. Δεν θα ήμουν ο ίδιος άνθρωπος σήμερα, αν δεν είχε συμβεί αυτό», εξομολογήθηκε.

Και πρόσθεσε: «Ακόμα και σήμερα, που η δουλειά μου πάει πάρα πολύ καλά, στο πίσω μέρος του μυαλού μου υπάρχει αυτή η ανασφάλεια, ότι σε μια στιγμή μπορεί να χαθούν όλα. Ζω με αυτό γιατί έχει στιγματίσει το είναι μου».

Όσον αφορά τις φιλοφρονήσεις που δέχεται για την εμφάνισή του, ο νεαρός ηθοποιός απάντησε: «Νιώθω λίγο αμήχανα όταν μου λένε όμορφα λόγια για την εικόνα μου. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε όμορφοι με έναν ξεχωριστό τρόπο. Πιο πολύ ρόλο παίζει η εσωτερική ομορφιά. Μια όμορφη φάτσα μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν θα σε πάει πολύ μακριά».