Δήμητρα Κατσαφάδου: Εύχομαι μέσα στην τριετία να δημιουργήσω ένα δεύτερο Λαϊκό νοσοκομείο, το έχω κάνει τάμα

Για το τάμα που είχε κάνει να φτιάξει ένα δεύτερο Λαϊκό νοσοκομείο, την ανάγκη της να μοιράζεται τα κέρδη της αλλά και για το σχόλιο που έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης για τα καλλυντικά της, μίλησε ανοιχτά η Δήμητρα Κατσαφάδου.

Στη νέα αποκαλυπτική συνέντευξη που έδωσε το πρωί της Παρασκευής (24/10) στην εκπομπή “Buongiorno” του MEGA, η γνωστή επιχειρηματίας τόνισε πως είναι στο «αίμα» της να μοιράζεται.

Σε άλλο σημείο η Δήμητρα Κατσαφάδου αφηγήθηκε και μία συγκινητική ιστορία με την γιαγιά της.

«Εξεπλάγην όταν είδα το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη. Εγώ έχω μείνει ακόμα στην κατσαρόλα. Είμαι ακόμα εκείνη η τρελή χημικός που φτιάχνω τα καλλυντικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν κομματικοποιούμαι, δεν ανήκω κάπου. Τρόμαξα λίγο με όλον αυτόν τον ντόρο, αλλά αποστασιοποιούμαι. Τους βλέπω όλους ίσα και ευχαριστώ πολύ όσους με προτιμούν», είπε αρχικά.

«Ότι έχω βγάλει οφείλω να τα δώσω γιατί είναι έτσι η ιδιοσυγκρασία μου. Ότι βγάζω, θα το μοιράζω. Είμαι άνθρωπος που με ενδιαφέρει και το αρνητικό σχόλιο, δεν μου αρέσει η αδικία. Ελάτε να με γνωρίσετε και μετά βγάλτε άποψη για εμένα. Στεναχωριέμαι και τα παίρνω μέσα μου», συνέχισε.

Όσον αφορά το όραμα της ίδιας και της οικογένειά της να δημιουργήσουν ένα δεύτερο Λαϊκό νοσοκομείο, η Δήμητρα Κατσαφάδου εξήγησε:

«Αυτή η σκέψη έγινε μετά από ένα τάμα που είχα κάνει. Η δεύτερη μητέρα μου, που ήταν η γιαγιά μου, μου είχε πει το εξής: “Πώς μπορείς να κοιμάσαι όταν έχεις τόσα λεφτά και ξέρεις ότι εκεί έξω υπάρχει κάποιος που πεινάει;”. Είναι δόγμα ζωής και είναι η αλήθεια μου αυτό. Όσα περισσότερα βγάζω, τόσα περισσότερα θα δίνω. Το Λαϊκό Νοσοκομείο είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, το οποίο εύχομαι να το υλοποιήσω στην τριετία μαζί με την οικογένειά μου».

Δείτε το βίντεο