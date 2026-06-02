ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή τρεις που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων στη Β. Ελλάδα

Αυλαία έπεσε σήμερα στην ανακριτική διαδικασία των 17 κατηγορουμένων για παράνομες κοινοτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Η διαδικασία των απολογιών ολοκληρώθηκε και πριν από λίγο στις φυλακές οδηγήθηκαν τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην όλη υπόθεση. Μάλιστα οι δύο εξ αυτών είναι αδέλφια.



Αντίθετα, τρεις γυναίκες που επίσης απολογήθηκαν σήμερα σε ανακριτή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην Αθήνα τέθηκαν σε κατ´ οίκον περιορισμό ενώ ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, όπως μεταδίδει το protothema.gr. Να σημειωθεί ότι οι δυο γυναίκες είναι σύζυγοι των φερόμενων ως αρχηγών του κυκλώματος, που προφυλακίστηκαν.



Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν. Πρόκειται για πέντε κακουργήματα, διεύθυνση, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των συμφερόντων της ευρωπαϊκής ένωσης άνω των 120 χιλιάδων ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.



Ενδεικτικά κατηγορούμενος ο οποίος προφυλακίστηκε και φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση ισχυρίστηκε ότι είναι αγρότης και όσα έχει δηλώσει είναι νόμιμα. Από την πλευρά της η σύζυγός του ισχυρίστηκε ότι δεν έχει γνώσει για τα οικονομικά στοιχεία που διαχειριζόταν ο σύζυγος της.



Ακόμη άλλος κατηγορούμενος που προφυλακίστηκε επίσης ως πρόσωπο με αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα, ισχυρίστηκε ότι στους τραπεζικούς του λογαριασμούς δεν βρέθηκα ποσά. «Τα χρήματα που έμπαιναν από ΚΥΔ Σερρών τα έδινα στον φυγόδικο συγκατηγορούμενο μου. Είχα αγοράσει δύο μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αφού είχα πουλήσει ένα τρακτέρ ιδιοκτησίας μου και αγροτεμάχια με αντικειμενική αξία ύψους 300 ευρώ το στρέμμα, τα οποία δεν στοιχειοθετούν ξέπλυμα μαύρου χρήματος» φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων.



Να σημειωθεί ότι χθες ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι. Κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν επιβλήθηκε και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης.