MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Diddy: Η μητέρα του ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ως απάντηση στον ισχυρισμό του Netflix ότι τη χαστούκισε

|
THESTIVAL TEAM

Ένα ντοκιμαντέρ ετοιμάζει η μητέρα του Diddy για να αντικρούσει ισχυρισμό που παρουσιάζεται στην παραγωγή του Netflix «Sean Combs: The Reckoning».

Η σειρά ντοκιμαντέρ της πλατφόρμας εξετάζει την άνοδο και την πτώση του Κομπς, εστιάζοντας σε κατηγορίες για τη συμπεριφορά του και στις δυναμικές της οικογένειας. Ο ράπερ έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πενήντα μηνών για κατηγορίες σχετικές με μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία.

«Η Τζάνις είναι έξαλλη. Πιστεύει ότι το ντοκιμαντέρ του Netflix αποτελεί δολοφονία χαρακτήρα», ανέφερε πηγή που μίλησε στο RadarOnline. «Θέλει να αποκατασταθεί η αλήθεια — και μάλιστα δυναμικά», πρόσθεσε το ίδιο άτομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν βίντεο, ηχογραφήσεις από στούντιο, υλικό από τα παρασκήνια και ιδιαίτερα θετικές μαρτυρίες, που στόχο έχουν να στηρίξουν τον ράπερ, ο οποίος αθωώθηκε για την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, μετά από ισχυρισμούς ότι εξανάγκαζε γυναίκες να συμμετέχουν σε πάρτι με ναρκωτικά και σεξ, γνωστά ως «freak offs».


Άλλη πηγή ανέφερε ότι η Τζάνις Κομπς δίνει εντολή στην ομάδα του γιου της να αντεπιτεθεί, λέγοντάς τους ότι δεν μπορούν να αφήσουν τις κατηγορίες περί ανάρμοστης συμπεριφοράς να μείνουν αναπάντητες. Όπως πρόσθεσε η ίδια πηγή: «Πίστεψέ με — κανείς δεν λέει “όχι” στην Τζάνις».

Μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Netflix, η μητέρα του Diddy είχε ξεσπάσει διαψεύδοντας ότι εκείνος την είχε χαστουκίσει. Σε δήλωσή της στο Deadline, η Τζάνις Κομπς είχε τονίσει ότι η πλατφόρμα «διαδίδει ανακρίβειες και ψεύδη» σχετικά με την οικογενειακή ζωή του καλλιτέχνη.

«Γράφω αυτή τη δήλωση για να διορθώσω κάποια από τα ψέματα που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ. Αυτές οι ανακρίβειες για την ανατροφή και την οικογενειακή ζωή του Σον έχουν στόχο να παραπλανήσουν τους θεατές και να βλάψουν τη φήμη μας», είχε αναφέρει.

Πηγή: protothema.gr

Diddy

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ- Παντελής” απόψε στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Πρασινίζει το campus του ΑΠΘ με 500 νέα δέντρα – Κερασιές θα ανθίζουν στον χώρο

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Γάζα: Εννέα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Τρία παιδιά ανάμεσα στα θύματα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Άρης: “Πλημμύρισε” το Παλέ χιλιάδες κίτρινα χαρτάκια στο τζάμπολ με τη Νεπτούνας – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Ματούλα Ζαμάνη για τη μπλούζα που έβγαλε σε συναυλία της: Με στεναχώρησε που είδα γυναίκες να κράζουν

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ρωσία: Κωμικός καταδικάστηκε σε σχεδόν έξι χρόνια φυλάκιση για ένα αστείο