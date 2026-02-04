Diddy: Η μητέρα του ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ως απάντηση στον ισχυρισμό του Netflix ότι τη χαστούκισε

Ένα ντοκιμαντέρ ετοιμάζει η μητέρα του Diddy για να αντικρούσει ισχυρισμό που παρουσιάζεται στην παραγωγή του Netflix «Sean Combs: The Reckoning».

Η σειρά ντοκιμαντέρ της πλατφόρμας εξετάζει την άνοδο και την πτώση του Κομπς, εστιάζοντας σε κατηγορίες για τη συμπεριφορά του και στις δυναμικές της οικογένειας. Ο ράπερ έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πενήντα μηνών για κατηγορίες σχετικές με μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία.

«Η Τζάνις είναι έξαλλη. Πιστεύει ότι το ντοκιμαντέρ του Netflix αποτελεί δολοφονία χαρακτήρα», ανέφερε πηγή που μίλησε στο RadarOnline. «Θέλει να αποκατασταθεί η αλήθεια — και μάλιστα δυναμικά», πρόσθεσε το ίδιο άτομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν βίντεο, ηχογραφήσεις από στούντιο, υλικό από τα παρασκήνια και ιδιαίτερα θετικές μαρτυρίες, που στόχο έχουν να στηρίξουν τον ράπερ, ο οποίος αθωώθηκε για την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων, μετά από ισχυρισμούς ότι εξανάγκαζε γυναίκες να συμμετέχουν σε πάρτι με ναρκωτικά και σεξ, γνωστά ως «freak offs».



Άλλη πηγή ανέφερε ότι η Τζάνις Κομπς δίνει εντολή στην ομάδα του γιου της να αντεπιτεθεί, λέγοντάς τους ότι δεν μπορούν να αφήσουν τις κατηγορίες περί ανάρμοστης συμπεριφοράς να μείνουν αναπάντητες. Όπως πρόσθεσε η ίδια πηγή: «Πίστεψέ με — κανείς δεν λέει “όχι” στην Τζάνις».

Μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Netflix, η μητέρα του Diddy είχε ξεσπάσει διαψεύδοντας ότι εκείνος την είχε χαστουκίσει. Σε δήλωσή της στο Deadline, η Τζάνις Κομπς είχε τονίσει ότι η πλατφόρμα «διαδίδει ανακρίβειες και ψεύδη» σχετικά με την οικογενειακή ζωή του καλλιτέχνη.

«Γράφω αυτή τη δήλωση για να διορθώσω κάποια από τα ψέματα που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ. Αυτές οι ανακρίβειες για την ανατροφή και την οικογενειακή ζωή του Σον έχουν στόχο να παραπλανήσουν τους θεατές και να βλάψουν τη φήμη μας», είχε αναφέρει.

Πηγή: protothema.gr