Δάφνη Μπόκοτα: Παρουσίαζα 18 χρόνια τη Eurovision, εγώ και οι καλλιτέχνες πληρώναμε μόνοι μας τα έξοδά μας

Καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε την Δευτέρα (16/02) η Δάφνη Μπόκοτα, η οποία σχολίασε μεταξύ άλλων τον χθεσινό Εθνικό Τελικό της Eurovision 2026.

«Στη χθεσινή βραδιά συγκινήθηκα. Ήταν μια ωραία βραδιά και παρόλο που δεν έχω μάθει να την παρακολουθώ από κάτω, έχει μια γοητεία και αυτό. Όταν έκανα εγώ τις παρουσιάσεις είχε την έγνοια του πώς πάει, δεν είχα αίσθηση στη ροή της βραδιάς. Παρουσίαζα για 18 συνεχόμενα χρόνια τη Eurovision», είπε αρχικά η Δάφνη Μπόκοτα.

«Εγώ δεν την χάρηκα ποτέ τη Eurovision γιατί ήμουν πάντα με τα πολυβόλα απέναντι, να διεκδικώ πράγματα και να στηρίζω τους καλλιτέχνες που πηγαίναμε μαζί. Τότε γινόταν χαμός, υπήρξαν άνθρωποι που έβαζαν τα χρήματα από την τσέπη τους. Εγώ πλήρωνα το κινητό μου. Οι καλλιτέχνες έφερναν μαζί τους κομμωτές, για τους οποίους πλήρωναν», αποκάλυψε στη συνέχεια η Δάφνη Μπόκοτα.

«Ο Ακύλας ήταν τυφώνας. Ξεκίνησε πολύ δυνατά και συνέχισε πολύ δυνατά και ελπίζω να τερματίσει και πολύ δυνατά. Φέτος όμως, είχαμε πολύ ωραία τραγούδια. Ήταν μια δεκάδα τραγουδιών που ξεχώρισαν. Ο ανταγωνισμός ήταν πολύ σκληρός. Το τραγούδι του Ακύλα νιώθω ότι είναι φτιαγμένο από το TikTok για το TikTok, που όμως βρήκε πέρασμα. Είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το τραγουδήσεις εύκολα. Πιστεύω ότι θα πάει καλά. Από την πρώτη πεντάδα θα μπορούσα να δω όλα τα τραγούδια στη Eurovision», σχολίασε στη συνέχεια η Δάφνη Μπόκοτα.

«Ήταν άψογοι και οι τρεις παρουσιαστές, τα κείμενα ήταν καλοδουλεμένα, είχαν χημεία και δεν αισθανόσουν ανταγωνισμό. Εγώ δεν είχα κάποιο πρόβλημα με τις επιτροπές. Ο καθένας κρίνει διαφορετικά αυτό που βλέπει», πρόσθεσε.