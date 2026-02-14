Δάφνη Καραβοκύρη: Θυμάμαι να περνάω μερόνυχτα με τους άστεγους, ήθελα να ‘μαι κομμάτι της ζωής τους

Την Δάφνη Καραβοκύρη υποδέχθηκε ο Φάνης Λαμπρόπουλος στον ΣΚΑΪ, το βράδυ της Παρασκευής, όπως είδαμε στο νέο επεισόδιο για την “Αγκαλιά του Φάνη.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η γοητευτική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μίλησε για την αγάπη που τρέφει για την ερευνητική δημοσιογραφία ενώ μοιράστηκε και το ντοκιμαντέρ που την στιγμάτισε μέχρι σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, η Δάφνη Καραβοκύρη εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “εμένα η καψούρα μου είναι οι ειδήσεις. Ξεκίνησα με το Vice, το οποίο ήταν βαρβάτη, σκληρή δημοσιογραφία. Το Vice ήταν ερευνητική δημοσιογραφία μάχιμη. Ήμουν ένα μαχίμι της ζωής, Φάνη, για όσα χρόνια ήμουν εκεί”.

“Έμεινε αυτό το μικρόβιο και είναι μες στο αίμα μου, στον DNA μου. Θα ήθελα να κάνω μια ειδησεογραφική εκπομπή, όχι ειδήσεις ακριβώς. Δηλαδή και δελτίο ειδήσεων θα ‘λεγα, είναι καψούρα. Έλεγα το δελτίο ειδήσεων στον ΑΝΤ1”.

“Όταν έκανα για το Vice το ντοκιμαντέρ με τους άστεγους στην Αθήνα, θυμάμαι να περνάω μερόνυχτα μαζί τους γιατί ήθελα να είμαι εκεί. Ήθελα να ‘μαι κομμάτι της ζωής τους, να ζω πως μπορώ να τους βοηθήσω. Εκτός δουλειάς, εκτός ντοκιμαντέρ. Μάλιστα, τότε, είχε γυρίσει η μητέρα μου και μου ‘χε πει πως “νομίζω ότι δεν έχεις το στομάχι για να το κάνεις”. Με έβλεπε κάθε μέρα που γυρνούσα και έκλαιγα, “θα φανεί” της είπα” πρόσθεσε, ακόμα, η Δάφνη Καραβοκύρη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου.