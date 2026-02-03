Χρήστος Μενιδιάτης: Με ενδιαφέρει η πολιτική, εάν νιώσω ότι μπορώ να κάνω πράγματα θα το σκεφτώ

Για την πολιτική και το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με αυτή μίλησε ο Χρήστος Μενιδιάτης, επισημαίνοντας πως εάν στο μέλλον αισθανθεί ότι μπορεί με κάποιον τρόπο να κάνει πράγματα και να προσφέρει, θα το σκεφτεί.



Ο τραγουδιστής τόνισε πως σε αυτή τη φάση της ζωής του δεν έχει αισθανθεί αυτή την ανάγκη, παρόλα αυτά πάντα τον ενδιαφέρει η πολιτική και όσα συμβαίνουν στον χώρο αυτό. Μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου ο Χρήστος Μενιδιάτης αναφέρθηκε και στην οικογένειά του, ενώ σχολίασε και την υπόθεση Μαζωνάκη.



Σχετικά με την πολιτική, ο τραγουδιστής δήλωσε: «Σίγουρα με ενδιαφέρει η πολιτική και σίγουρα με ενδιαφέρει τι γίνεται, ως γονέα. Οι άνθρωποι που έχουν στους ώμους τους το μέλλον των παιδιών μας, με ενδιαφέρει πώς κινούνται και πώς δρουν. Εάν νιώσω ότι υπάρχει κάποιος πολιτικός φορέας που με εκφράζει και νιώσω ότι μπορώ να κάνω πράγματα και να προσφέρω, θα το σκεφτώ. Μέχρι στιγμής όχι».



Ο Χρήστος Μενιδιάτης, σε άλλο σημείο, μίλησε για όσα είναι ιερά για εκείνον, εξηγώντας πως η γυναίκα, η οικογένεια, η θρησκεία και η πατρίδα είναι πολύ σημαντικά. Συγκεκριμένα, για τα παιδιά του ανέφερε πως θεωρεί λάθος αυτό που κάνουν πολλές φορές οι γονείς και δεν αφήνουν χώρο στα παιδιά τους να αναπτύξουν τη δική τους προσωπικότητα: «Θέλω τα παιδιά μου να ζήσουν έντονα, να ερωτευτούν δυνατά, όταν θα περνάνε καλά με την παρέα τους να αφήνονται, να μην αφήνουν τις στιγμές να περνάνε», τόνισε.



Όσον αφορά στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τη μήνυση του Στέφανου Παπαδόπουλου εναντίον του για σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας τους, ο τραγουδιστής είπε: «Πάντα μία υπερβολή και σε κάποιες περιπτώσεις, υποκρισία. Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος σε αυτόν τον χώρο ξέρει πού πηγαίνει και τι θα βρει. Και όλα από εκεί και πέρα παίρνουν τον δρόμο τους. Διακρίνω μια τάση υπερβολής από όλους και να κρίνουμε χωρίς να ξέρουμε πολλές φορές λεπτομέρειες για κάθε γεγονός. Στον κόσμο αρέσει η ίντριγκα και κάπου εκεί χάνεται η μπάλα».



Και πρόσθεσε: «Είμαι 25 χρόνια στον χώρο και δεν μου έχει τύχει ποτέ κάποιος να μου κάνει κακό ή να με προσβάλει ή να μου προσφέρει κάτι που εγώ δεν το δέχομαι. Είναι και το τι εκπέμπει ο κάθε άνθρωπος και τι περιθώρια αφήνει με τον λόγο και το βλέμμα του. Τι εννοούμε περίεργη συμπεριφορά; Το να φλερτάρεις έντονα δεν είναι κακό. Το να ασελγήσεις ή να προσβάλεις κάποιον έχει μεγάλη διαφορά. Κάποιες συμπεριφορές, ενδεχομένως κάποιος που έχει παραπάνω δύναμη να τις εκμεταλλευτεί. Εκεί έχει να κάνει και με το τι δέχεται ο άλλος. Έχεις δικαίωμα να μην το δεχτείς και να φύγεις. Εκεί είναι η αξιοπρέπεια του καθενός και η δυναμική του. Εγώ δεν θα μπορούσα να δεχτώ κάτι τέτοιο. Έχω γνωρίσει και νέα παιδιά που το έχουν αυτό, πολύ συνειδητοποιημένα».