Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Είχα μια τάση να κρύβω αυτά που νιώθω οπότε μετά έσκαγαν μεγεθυμένα, με βοήθησε η ψυχοθεραπεία

Με αφορμή τόσο τη σειρά “Αθώοι” στο MEGA όσο και τις δυο θεατρικές παραστάσεις που πρωταγωνιστεί φέτος, η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό Gala και τη δημοσιογράφο Μαριλού Πανταζή.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η γοητευτική πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε στις απαιτήσεις που συναντά στον μονόλογο, με τον οποίο έρχεται αντιμέτωπη για πρώτη φορά, αλλά και στον τρόπο που αντιμετωπίζει πια τις δυσκολίες στην καθημερινότητα.

Δύσκολο είδος ο μονόλογος;

Πολύ δύσκολο και πολύ εύκολο ταυτόχρονα. Ενώ ήταν κάτι που με τρομοκρατούσε, τώρα πιστεύω ότι είναι καταπληκτική εμπειρία. Είσαι εσύ αντιμέτωπος με τον εαυτό σου, όποιο λάθος γίνει πρέπει εσύ να το σώσεις. Η ευθύνη είναι μεγαλύτερη, αλλά πέρα από αυτό που έχει αρνητική χροιά, μπορείς να παίξεις μπάλα με το κοινό.

Η “Μαρί Αντουανέτ – Savon Original: Η ασφυξία του πούπουλου όταν πέφτει” είναι ούτως ή άλλως μια παράσταση ανοιχτή στον αυτοσχεδιασμό και σε κάποιο σημείο επιτρέπει και την αλληλεπίδραση με το κοινό και αυτό έχει μια γοητεία. Ακόμα κι αν το κοινό είναι δύσκολο, έχω μάθει να το διαχειρίζομαι.

Έχεις μάθει στην καθημερινότητα σου να διαχειρίζεσαι τα δύσκολα;

Ναι, δεν το έκανα πάντα, αλλά έμαθα με τα χρόνια, την εμπειρία, τη ζωή. Με βοήθησε πολύ και η ψυχοθεραπεία γιατί είχα μια τάση να κρύβω αυτά που νιώθω, οπότε μετά έσκαγαν μεγεθυμένα. Τώρα προσπαθώ να αντιμετωπίζω τα πράγματα χωρίς να κάνω ότι δεν υπάρχουν.

Να τα θρηνώ, να τα κλαίω, να τα γελάω, να τα διαχειρίζομαι για να τα ξεπερνάω στ’ αλήθεια. Αλλιώς μένει μέσα σου κάτι που σε τρώει.

Βρίσκεις καθόλου χρόνο για σένα;

Ναι, γιατί τα γυρίσματα για τη νέα σειρά “Κάμπινγκ” του MEGa δεν είναι καθημερινά και η κατάσταση είναι πολύ βιώσιμη. Αλλιώς δεν θα μπορούσα να κάνω θέατρο σχεδόν κάθε βράδυ. Οπότε βλέπω τους φίλους μου και πάω πολύ σινεμά. Η τελευταία ταινία που είδα ήταν η “Συναισθηματική αξία” του Γιόακιμ Τρίερ και μου άρεσε πολύ. Ανθρώπινη, βαθιά, όντως συναισθηματική.