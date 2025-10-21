MENOY

LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: Καταλήγεις στο μίσος επειδή δεν έχεις γνωρίσει αρκετά την αγάπη

THESTIVAL TEAM

Στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno και τη Δήμητρα Τσαούση μίλησε ο Αύγουστος Κορτώ.

Ο συγγραφέας μίλησε για το νέο του βιβλίο με τίτλο «Σταυραετός και Κούκος», με τον ίδιο να δηλώνει πως ήθελε να γράψει ένα παραδοσιακό μυθιστόρημα.

«Το βιβλίο γεννήθηκε από μία εικόνα που μου ήρθε στο μυαλό με μία γυναίκα με δύο παιδιά. Καταλήγεις στο μίσος επειδή δεν έχεις γνωρίσει αρκετά την αγάπη. Πολλές φορές βλέπω ανθρώπους που προάγουν το μίσος και σκέφτομαι πως δεν τους αγάπησε κανείς πραγματικά. Είναι εξουθενωτικό, το να μισείς τον άλλον είναι σκληρό μεροκάματο, θέλει αφοσίωση, χρόνο και κόπο».

«Προτιμώ τα ιστορικά ζητήματα, όπως τα Τέμπη, να μην τα αντιμετωπίζω με τον τρόπο του καλλιτέχνη. Σκέφτομαι ότι αν ποστάρω για κάτι πολλοί άνθρωποι θα σκεφτούν ότι ‘κοίτα την κουφάλα, πάει να πουλήσει βιβλία στις πλάτες των νεκρών’. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω, είναι πολύ εύκολο να δώσω την εικόνα ενός αδίστακτου, που μαζεύει like πάνω στον σπαραγμό ενός πατέρα».

Για τον Γιώργο Καπουτζίδη και την αναφορά του στα Intersex άτομα στη σειρά «Σέρρες», ο Αύγουστος Κορτώ είπε πως ανέδειξε κομμάτι της κοινότητας που ήταν άγνωστο και παρατεταμένο.

Αύγουστος Κορτώ

