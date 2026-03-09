Αντώνης Κανάκης για Άδωνι Γεωργιάδη μετά την μήνυση στον Λαζόπουλο: “Στείλε μας μια αγωγή”

Με αιχμές επέλεξε ο Αντώνης Κανάκης να σχολιάσει την είδηση ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά του Λάκη Λαζόπουλου και του τηλεοπτικού σταθμού MEGA. Ο παρουσιαστής, του Ράδιο Αρβύλα, θύμισε στον υπουργό πως και η δική του εκπομπή περίμενε ανάλογη κίνηση, η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Η «ζήλια» για τη μήνυση στον Λαζόπουλο

Ο Αντώνης Κανάκης, απευθυνόμενος στον υπουργό Υγείας, δήλωσε με το γνώριμο ύφος του πως νιώθει παραμελημένος από την επιλογή του υπουργού να καταθέσει αγωγή μόνο κατά του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ».

Πιο συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής ανέφερε:

«Θα ομολογήσω ότι θα κάνω σκηνή ζηλοτυπίας. Πριν από 1-2 μήνες μας είχες απειλήσει ότι θα μας κάνεις μήνυση, γιατί είχαμε θίξει την ηθική σου. Ντυθήκαμε, πλυθήκαμε, περιμέναμε, ο Γιάννης πήρε από τη λαϊκή μία δωδεκάδα βρακιά και η μήνυση δεν ήρθε ποτέ».

Η «πρόκληση» προς τον υπουργό συνεχίστηκε σε ακόμα πιο έντονο τόνο, με τον παρουσιαστή να ζητά ειρωνικά ένα νομικό έγγραφο για να δικαιολογήσει την προετοιμασία της ομάδας του.

«Μαθαίνουμε τώρα ότι έκανες μήνυση στο MEGA και στο “Αλ Τσαντίρι Νιούζ”. Στείλε κάτι, αν έχεις την καλοσύνη, γιατί αυτό μας πλήγωσε. Στείλε μια αγωγή, ένα εξώδικο, να κάνουμε απόσβεση τα βρακιά, να πιάσουν τόπο. Μην μας αφήνεις έτσι, νιώθουμε άσχημα».

Η αφορμή για το ξέσπασμα των «Αρβύλα» ήταν η επίσημη ανακοίνωση του Άδωνι Γεωργιάδη στα social media, όπου γνωστοποίησε τη νομική του δράση. Ο υπουργός υποστήριξε πως η επίθεση που δέχθηκε από τον Λάκη Λαζόπουλο ξεπέρασε κάθε όριο κριτικής.