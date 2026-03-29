Αλέξανδρος Τσουβέλας: Στο “τότε” μπορούμε να ξεπεράσουμε την πολιτική ορθότητα

THESTIVAL TEAM

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Έλενα Χαραλαμπούδη παραχώρησαν συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Weekend Live με τη Μάρτζυ Λαζάρου και τον Δημήτρη Πανόπουλο, την Κυριακή, στον ΣΚΑΪ.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο γνωστός stand up comedian και η νεαρή Youtuber αναφέρθηκε στις εναλλαγές του Τότε με το Τώρα στη σειρά τους αλλά και στην πολιτική ορθότητα.

Ειδικότερα, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σημείωσε χαρακτηριστικά στον δημοσιογράφο Κωνσταντίνο Καλογερά πως “στην εναλλαγή του Τότε με το Τώρα βοηθάει το ένα το άλλο, αυτή είναι η αλήθεια. Βλέπεις και στα δυο μια υπερβολή, δεν είναι έτσι, ενώ στο Τότε έχουμε ένα αβαντάζ που δεν υπάρχει λόγος να μην το πω. Ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε λίγο την πολιτική ορθότητα”.

“Δηλαδή με το Τότε μπορούμε να πούμε λέξεις και φρασούλες που, αν έλεγε κάποιος ότι θα δημιουργήσει έναν χαρακτήρα, τώρα δεν θα πέρναγαν. Αυτό το αφιλτράριστο μπορούμε να το περάσουμε, με τηλεοπτικούς πάντα κανόνες, δείχνοντας το Τότε”.

Αλέξανδρος Τσουβέλας

