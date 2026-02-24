MENOY

Αλέξανδρος Τσουβέλας σε Νίκο Μουτσινά: “Δώσε μου τα χρήματα που έχεις υπογράψει στο Star”

THESTIVAL TEAM

Για την σάτιρα σε θέματα πολιτικής, την επαγγελματική απόρριψη, το «Τότε και Τώρα» που συμπρωταγωνιστεί με την Έλενα Χαραλαμπούδη αλλά και τον Νίκο Μουτσινά, μίλησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στην κάμερα του «Πρωινού» του Ant1 το πρωί της Τετάρτης (25/02).

«Βλέπουμε πως όταν υπάρχει σάτιρα σε θέματα πολιτικής, αρχίζουν οι τριγμοί. Σάτιρα κάνουν πετυχημένα πολλά χρόνια οι Ράδιο Αρβύλα, ο Λαζόπουλος, ο Ζαραλίκος… Ότι κι αν σατιρίζεις τώρα, θέλει μια προσοχή με το correct», είπε αρχικά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Ο stand up comedian παραδέχθηκε πως έχει βιώσει επαγγελματική απόρριψη: «Εννοείται πως έχω βιώσει επαγγελματικά την απόρριψη και σε όλα τα επίπεδα, βιώνουμε καθημερινά απορρίψεις».

Αναφερόμενος στην σειρά «Τότε και Τώρα» ανέφερε: «Αυτό που κάνουμε στην τηλεόραση με την Έλενα Χαραλαμπούδη είναι μια χαρά. Έρχονται καταξιωμένοι ηθοποιοί που μπορεί να σε έβλεπαν φειδωλά λόγω ίντερνετ. Βλέπουν ότι γίνεται επαγγελματική δουλειά και “ξεκλείδωσε” μια πίστα για του χρόνου».

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έστειλε και μήνυμα στον Νίκο Μουτσινά λέγοντας: «Νίκο Μουτσινά, δώσε μου τα χρήματα που έχεις υπογράψει στο Star. Καλή επιτυχία στον Νίκο. Θα παρουσίαζα ένα τηλεπαιχνίδι αν είχε το κωμικό στοιχείο και την αγωνία. Αν δεν δεχτώ επίθεση στα social, κάτι κάνω λάθος. Κρύβονται πίσω από μια οθόνη και γράφουν ότι γουστάρουν».

