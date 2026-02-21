MENOY

Ακύλας: “Το Ferto είναι μια βιωματική ιστορία, η δική μου, η πορεία από τη στέρηση στην επιτυχία”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στην Βιέννη της Αυστρίας θα εκπροσωπήσει ο Ακύλας την Ελλάδα, τον ερχόμενο Μάιο, στα πλαίσια της φετινής Eurovision όπως οριστικοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής, 15 Φεβρουαρίου.

Το απόγευμα της Κυριακής, λοιπόν, μέσα από την ειδική εκπομπή για τον μουσικό ευρωπαϊκό θεσμό στην ΕΡΤ παρακολουθήσαμε όσα είχε δηλώσει ο νεαρός καλλιτέχνης από τις Σέρρες πριν πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για την Eurovision 2026 και πριν το “Ferto” γίνει το απόλυτο viral.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ακύλας είχε εξομολογηθεί αρχικά πως “η ιδέα για το τραγούδι γεννήθηκε γιατί θέλαμε να γράψουμε ένα Eurovision anthem, στα Ελληνικά, που θα ξεσηκώσει όλη την Ευρώπη και θα λένε “φερ’ το μου, φερ’ το μου, φερ’ το”. Είναι γραμμένο για όλα τα παιδιά τα οποία ονειρεύονταν ψηλά, ονειρεύονται ψηλά, αλλά στερήθηκαν πολλά μικροί”.

“Είναι μια βιωματική ιστορία. η δική μου. Είναι η πορεία από τη στέρηση στην επιτυχία και η ευγνωμοσύνη για όσους ήταν δίπλα μας όταν δεν υπήρχε κανείς”.

Αμέσως μετά τη μεγάλη του νίκη στον εθνικό τελικό για την Eurovision 2026, μάλιστα, ο Ακύλας είχε επισημάνει με μεγάλη συγκίνηση και τα εξής. “Όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν είσαι, σημασία έχει να ‘σαι αληθινός και αυθεντικός. Να σε αγαπάς, να ακολουθείς τα όνειρα σου και να μη σταματάς ποτέ. Να ‘σαι αυθεντικός”.

Ακύλας

