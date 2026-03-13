Αγγελική Ηλιάδη: Έχω σκεφτεί να γράψω βιβλίο για τη ζωή μου

Τη σκέψη της να μεταφέρει κάποια στιγμή τη ζωή της σε ένα βιβλίο, μοιράστηκε η Αγγελική Ηλιάδη.

Με αφορμή τη συζήτηση για το ενδεχόμενο να γίνει ταινία η ζωή της γιαγιάς της τραγουδίστριας, Καίτης Γκρέυ, η Αγγελική Ηλιάδη έδειξε θετική να αποτυπωθούν σε ένα βιβλίο προσωπικά βιώματα και εμπειρίες της.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου, η τραγουδίστρια είπε: «Έχω σκεφτεί να γράψω βιβλίο για τη ζωή μου. Ίσως αργότερα, ίσως και ποτέ».

Όσο για το εάν θα γίνει ταινία η ζωή της Καίτης Γκρέυ, η εγγονής της απάντησε: «Προχωράνε οι συζητήσεις για την ταινία της γιαγιάς μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτό να ξεκινήσει να παίρνει σάρκα και οστά πάρα πολύ σύντομα, γιατί εγώ από την πλευρά μου οφείλω να προσέξω πάρα πολλά πράγματα. Να είμαι καλυμμένη σε όλα, γιατί δεν θέλω να υπάρχουν παρεξηγήσεις».

Δείτε το βίντεο