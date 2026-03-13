MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: Έχω σκεφτεί να γράψω βιβλίο για τη ζωή μου

|
THESTIVAL TEAM

Τη σκέψη της να μεταφέρει κάποια στιγμή τη ζωή της σε ένα βιβλίο, μοιράστηκε η Αγγελική Ηλιάδη.

Με αφορμή τη συζήτηση για το ενδεχόμενο να γίνει ταινία η ζωή της γιαγιάς της τραγουδίστριας, Καίτης Γκρέυ, η Αγγελική Ηλιάδη έδειξε θετική να αποτυπωθούν σε ένα βιβλίο προσωπικά βιώματα και εμπειρίες της.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου, η τραγουδίστρια είπε: «Έχω σκεφτεί να γράψω βιβλίο για τη ζωή μου. Ίσως αργότερα, ίσως και ποτέ».

Όσο για το εάν θα γίνει ταινία η ζωή της Καίτης Γκρέυ, η εγγονής της απάντησε: «Προχωράνε οι συζητήσεις για την ταινία της γιαγιάς μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτό να ξεκινήσει να παίρνει σάρκα και οστά πάρα πολύ σύντομα, γιατί εγώ από την πλευρά μου οφείλω να προσέξω πάρα πολλά πράγματα. Να είμαι καλυμμένη σε όλα, γιατί δεν θέλω να υπάρχουν παρεξηγήσεις».

Δείτε το βίντεο

Αγγελική Ηλιάδη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 15 ώρες πριν

Πέτρος Κωστόπουλος: Τα λεφτά που ακουμπούσαν στην Ελένη Μενεγάκη για τοποθέτηση προϊόντος δεν υπήρχαν

MEDIA NEWS 6 ώρες πριν

Νίκος Μουτσινάς για Lingo: Δεν θέλω να δεχτώ καμία κριτική, πώς να το πω; Να μην ασχοληθούν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Σέρρες: Συνελήφθη 56χρονος Βούλγαρος που μετέφερε 170 πακέτα με λαθραία τσιγάρα

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Γερμανία: Σε ύψος-ρεκόρ οι εξαγωγές όπλων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Κηδεία Γιώργου Μαρίνου: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον πρώτο σόουμαν της Ελλάδας – Δείτε εικόνες και βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας – Σε ποια σημεία