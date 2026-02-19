MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΑ: Αποκαταστάθηκε η τεχνική βλάβη στα ραντάρ του “Ελ. Βενιζέλος”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αποκαταστάθηκε η τεχνική βλάβη που παρουσιάστηκε σήμερα στην τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς δεδομένων στη θέση «Μερέντα» προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, σύμφωνα με ενημέρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Λόγω της βλάβης προκλήθηκε δυσλειτουργία του εν λόγω συστήματος και προσωρινή μείωση χωρητικότητας εξυπηρέτησης αεροσκαφών στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση «Αμεσα εξειδικευμένο προσωπικό της ΥΠΑ προχώρησε σε διαγνωστικές και διορθωτικές κινήσεις και η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε. Η παροχή υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας συνεχίζεται απρόσκοπτα».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Αεροδρόμιο "Ελ. Βενιζέλος" ΥΠΑ

