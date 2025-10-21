MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξεσπά ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα: “Περιπολικό πήγε τη Βανδή σε συναυλία και στη κόρη μου είπαν δεν είναι ταξί;”

THESTIVAL TEAM

Ξέσπασε ο Σάκης Γρίβας, πατέρας της δολοφονημένης Κυριακής Γρίβα, για την αντίθεση στη μεταχείριση της κόρης του και της Δέσποινας Βανδή από την Αστυνομία, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε με τη μεταφορά της τραγουδίστριας σε συναυλία με περιπολικό.

Ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή του ANT1 “Αποκαλύψεις”, αναρωτήθηκε γιατί δεν παρέχεται η ίδια προστασία και για την κόρη του, η οποία είχε ζητήσει τη συνοδεία περιπολικού προκειμένου να επιστρέψει σπίτι της, φοβούμενη για την ασφάλειά της λόγω απειλών από τον πρώην σύντροφό της.

«Να την πάει την κυρία Βανδή, εμένα όμως γιατί δεν πήγαν το δικό μου παιδί συνοδεία;», δήλωσε χαρακτηριστικά στην τηλεόραση του ΑΝΤ1. «Γιατί έγινε αυτή η διάκριση; Ότι εσένα δεν μπορούμε να σε πάμε, “δεν είναι ταξί” της είπε και εδώ πήγαν την κυρία Βανδή στη συναυλία να είναι στην ώρα της και πήγαν και το ψυγείο», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο

Σημειώνεται, ότι η Δέσποινα Βανδή βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη και ένα αυτοκίνητο της παραγωγής τη μετέφερε στην Χαλκιδική για προγραμματισμένη συναυλία της, όταν έσκασε το λάστιχο του οχήματος στην Εθνική Οδό, με αποτέλεσμα η μεταφορά της στο ξενοδοχείο, όπου θα έμενε, να γίνει με περιπολικό της αστυνομίας.

Η Κυριακή Γρίβα είχε ζητήσει αντίστοιχη βοήθεια από την αστυνομία, καθώς φοβόταν για τη ζωή της, αλλά η απάντηση που έλαβε ήταν ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί», με αποτέλεσμα λίγα λεπτά αργότερα να δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από αστυνομικό τμήμα.

