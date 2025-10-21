Δέσποινα Βανδή: Περιπολικό της ΕΛΑΣ τη μεταφέρει μετά από πρόβλημα στο ΙΧ της στη Χαλκιδική – Δείτε το βίντεο

Ένα βίντεο που απεικονίζει περιπολικό της αστυνομίας να μεταφέρει τη Δέσποινα Βανδή, μετά από πρόβλημα στο ΙΧ όπου επέβαινε, σε περιοχή της Χαλκιδικής, προβλήθηκε σήμερα το πρωί στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τάσος Τεργιάκης πρόκειται για βίντεο από τις 8 Αυγούστου που η Δέσποινα Βανδή είχε συναυλία στο αμφιθέατρο Σίβηρης στη Χαλκιδική. Αυτοκίνητο της παραγωγής παρέλαβε την τραγουδίστρια από το αεροδρόμιο για να τη μεταφέρει στο ξενοδοχείο της, όμως στον δρόμο έπαθαν λάστιχο και ο οδηγός ειδοποίησε την οδική βοήθεια. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή το περιπολικό σταμάτησε να ελέγξει τι έχει συμβεί και οι αστυνομικοί προσφέρθηκαν να μεταφέρουν την τραγουδίστρια στο ξενοδοχείο. Το περιστατικό μάλιστα βιντεοσκοπήθηκε και το βίντεο προβλήθηκε στο «Πρωινό».

Το ξέσπασμα του Γιώργου Λιάγκα για το βίντεο με τη Δέσποινα Βανδή και την Αστυνομία

«Μακάρι να μην το έπαιζα αυτό το θέμα. Είναι φίλη μου και δεν ξέρω πώς να χειριστώ το θέμα. Είναι Αύγουστος, είχε μια συναυλία στη Χαλκιδική και προσγειώνεται στη Θεσσαλονίκη. Το αμάξι της εταιρείας παραγωγής έπαθε λάστιχο στην εθνική οδό. Υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας; Να μας πει το υπουργείο. Λυπάμαι που το κάνω αυτό, γαμ@το. Σκάει το λάστιχο, πάει δεξιά και όλως τυχαίως περνάει ένα περιπολικό. Παραβαίνοντας κάποιες βασικές οδηγίες, οι αστυνομικοί τη μετέφεραν στο ξενοδοχείο με το περιπολικό σαν ταξί, σαν τρένο, σαν λεωφορείο.

Πιέζομαι, είναι σοκαριστικό όλο αυτό. Τρελαίνομαι τώρα, της ανοίγει την πόρτα, σαν να είναι λιμουζίνα ιδιωτική. Είναι τεράστιο θέμα τώρα αυτό για εμένα, κ. Χρυσοχοϊδή», ανέφερε σε έντονο ύφος ο Γιώργος Λιάγκας.

Δείτε στο βίντεο μετά το 1:12: τη Δέσποινα Βανδή να επιβιβάζεται στο περιπολικό: