Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών: Τι ώρα θα γίνουν οι συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα

THESTIVAL TEAM

Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 συμπληρώνονται τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών, ένα γεγονός που, όπως επισημαίνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων, στέρησε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους και σημάδεψε βαθιά τις οικογένειές τους. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 23 Μαρτίου 2026, αναμένεται να ξεκινήσει η κύρια δίκη για την υπόθεση.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος αναφέρει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών —και ιδιαίτερα το πιο πρόσφατο διάστημα— καταβάλλει συστηματικές προσπάθειες ώστε να αναδειχθούν, όπως τονίζει, οι πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο δυστύχημα, καθώς και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους, ανεξαρτήτως θέσης.

Παράλληλα, ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι το περιστατικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα μεμονωμένο συμβάν, αλλά ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών και επιλογών που, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, έθεσαν σε δεύτερη μοίρα την ανθρώπινη ζωή έναντι οικονομικών και λειτουργικών κριτηρίων.

Στο ίδιο κείμενο απευθύνεται κάλεσμα για μαζική συμμετοχή σε συγκεντρώσεις μνήμης και διαμαρτυρίας, σε συνεργασία με Εργατικά Κέντρα, σωματεία εργαζομένων, φοιτητικούς συλλόγους και άλλους φορείς σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως επισημαίνεται, στόχος είναι η ενίσχυση της συλλογικής φωνής, η διεκδίκηση ουσιαστικής δικαίωσης και η αποτροπή παρόμοιων τραγωδιών στο μέλλον.

Οι κεντρικές συγκεντρώσεις προγραμματίζονται για τις 12 το μεσημέρι στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, και στη Θεσσαλονίκη, στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ αντίστοιχες δράσεις αναμένονται και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

