Τραγωδία στο λιμάνι Ηρακλείου: Νεκρός 57χρονος εργαζόμενος σε τουριστικό σκάφος

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης ένας 57χρονος αλλοδαπός άνδρας, υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος πραγματοποιούσε εργασίες επισκευής σε επαγγελματικό-τουριστικό σκάφος στο λιμάνι του Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Λιμενική Αρχή Ηρακλείου ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε ενώ το σκάφος βρισκόταν ανελκυσμένο εντός του λιμένα, στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης.

Διακομιδή στο νοσοκομείο και διαπίστωση θανάτου

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 57χρονο και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ωστόσο, εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σε εξέλιξη η προανάκριση

Για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ενώ έχει ήδη παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας–νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου.

Ηράκλειο

