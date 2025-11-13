MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στο Δαμάσι Λάρισας: 49χρονη εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα φούρνου και σκοτώθηκε

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοκαριστικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Δαμάσι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, με μια 49χρονη εργαζόμενη σε φούρνο της περιοχής να χάνει τη ζωή της εν ώρα εργασίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tirnavospress.gr, η άτυχη γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα του φούρνου όπου εργαζόταν. Παρά την άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων της και την επέμβαση του ΕΚΑΒ, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.

Εργατικό δυστύχημα Λάρισα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΕΘ 19 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη η έδρα της CEFA – Η Κεντροευρωπαϊκή Εκθεσιακή Ένωση γιορτάζει 30 χρόνια δράσης και προωθεί νέες πρωτοβουλίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Έρευνα για την Gen Z στην Ελλάδα: Το 20% των νέων εργαζόμενων ζουν μόνοι τους και το 79% πιστεύει πως η γενιά των γονιών του έζησε καλύτερα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 3 ώρες πριν

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ CATS και σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Ο Δημήτρης Λάλος για το “Μια νύχτα μόνο” και την Αρετή: Θα γίνω χαλί να με πατήσει

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Ακόμα τρεις προφυλακίσεις για τη συμμορία του πατέρα Παρθένιου

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Άντζελα Δημητρίου: Με τον Λευτέρη Πανταζή δεν υπάρχει έρωτας, μόνο συνεργασία