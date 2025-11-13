Τραγωδία στο Δαμάσι Λάρισας: 49χρονη εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα φούρνου και σκοτώθηκε
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Σοκαριστικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Δαμάσι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, με μια 49χρονη εργαζόμενη σε φούρνο της περιοχής να χάνει τη ζωή της εν ώρα εργασίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του tirnavospress.gr, η άτυχη γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα του φούρνου όπου εργαζόταν. Παρά την άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων της και την επέμβαση του ΕΚΑΒ, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.
