ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θρήνος στο τελευταίο αντίο στη Νεκταρία που πέθανε στον Κολωνό: “Περιμέναμε να μας καλέσει στο γάμο της και όχι στην κηδεία της”

|
THESTIVAL TEAM

Σε κλίμα θλίψης και συγκίνησης τελέστηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου στην Νίκαια η κηδεία της Νεκταρίας, της γυναίκας που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στα σκαλιά του σπιτιού της στον Κολωνό, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία αλλά και όσους γνώριζαν την άτυχη κοπέλα.

Παλιές φίλες, συμμαθήτριες, φίλοι και γνωστοί βρέθηκαν στην εκκλησία για να της πουν το τελευταίο αντίο. Πολλές από αυτές είχαν χρόνια να τη δουν, όμως η είδηση του θανάτου της Νεκταρίας τις συγκλόνισε. Μιλώντας στο protothema.gr έκαναν λόγο για έναν άνθρωπο περήφανο και αγαπητό.

«Εμείς περιμέναμε να μας καλέσει στο γάμο της και όχι να πηγαίναμε στην κηδεία της. Ήταν περήφανος άνθρωπος, δεν γνωρίζαμε ότι έψαχνε να βρει θέση σε κάποια δομή για να προστατευτεί, να ξεφύγει από την κακοποίηση του συντρόφου της. Αν το γνωρίζαμε θα την είχαμε βοηθήσει. Οι φωτογραφίες της στα social media μαρτυρούσαν ότι ήταν καλά» λένε στο protothema.gr ενώ οι περισσότερες είχαν χάσει επαφή μαζί της και δεν γνώριζαν τις δυσκολίες που περνούσε στη ζωή της.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι τα έξοδα της κηδείας της 31χρονης ανέλαβε η οικογένεια του 38χρονου συντρόφου της, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης καθώς έχει προφυλακιστεί.

Μετά την απολογία του ο σύντροφος της Νεκταρίας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και του αποδόθηκε η κατηγορία της διακεκριμένης περίπτωσης ενδοοικογενειακής βλάβης ενώ αποσύρθηκε ελλείψει στοιχείων και επαρκών ενδείξεων η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Κολωνός Νεκταρία

