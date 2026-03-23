Θεσσαλονίκη: Τροποποιήσεις στη γραμμή 56 στο Ωραιόκαστρο λόγω μαθητικής παρέλασης στις 25 Μαρτίου

Σε προσωρινές αλλαγές στο δρομολόγιο της λεωφορειακής γραμμής 56 προχωρά ο ΟΣΕΘ με αφορμή τη διεξαγωγή της μαθητικής παρέλασης για την 25η Μαρτίου στο Ωραιόκαστρο.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Δήμου Ωραιοκάστρου, την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 και κατά τις πρωινές ώρες, θα τροποποιηθεί προσωρινά το δρομολόγιο της «Γραμμής 56» (Ωραιόκαστρο – Ν.Σ. Σταθμός), που εξυπηρετείται από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, η μετάβαση των λεωφορείων από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό προς το Τέρμα Παλαιοκάστρου θα πραγματοποιείται κανονικά, χωρίς αλλαγές.

Ωστόσο, διαφοροποιήσεις θα ισχύσουν στη διαδρομή επιστροφής. Συγκεκριμένα, τα λεωφορεία από το Τέρμα Παλαιοκάστρου προς τον Ν.Σ. Σταθμό θα κινούνται μέσω των οδών Φλωρίνης, Κονταξοπούλου και Θεσσαλονίκης, φτάνοντας έως τον κυκλικό κόμβο ΟΑΕΔ, όπου θα πραγματοποιούν αναστροφή, προκειμένου να συνεχίσουν κανονικά το δρομολόγιό τους προς το κέντρο της πόλης.

Μετά την ολοκλήρωση της μαθητικής παρέλασης, η κυκλοφορία των λεωφορείων της γραμμής 56 θα επανέλθει στην κανονική της λειτουργία.

