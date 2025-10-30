MENOY

Θεσσαλονίκη: Τιμάται αύριο ο δικαστικός αστυνομικός που έσωσε παιδί από φλεγόμενο σπίτι στον Εύοσμο

Την ηρωική πράξη του δικαστικού αστυνομικού Χρήστου Ντούνια θα τιμήσουν αύριο, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, οι Δικαστικοί Υπάλληλοι Θεσσαλονίκης σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο αίθριο του Δικαστικού Μεγάρου.

Ο Χρήστος Ντούνιας, στις 6 Οκτωβρίου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, έδρασε με αυτοθυσία όταν, χωρίς δεύτερη σκέψη, εισήλθε σε κατοικία που είχε τυλιχθεί στις φλόγες, καταφέρνοντας να σώσει ένα μικρό παιδί. Παράλληλα, καθοδήγησε δύο ενήλικες να κινηθούν προς το μπαλκόνι, ώστε να μπορέσει να τους απεγκλωβίσει με ασφάλεια η Πυροσβεστική Υπηρεσία, την οποία είχε ήδη ειδοποιήσει.

Η πράξη του συγκίνησε βαθιά τόσο τους συναδέλφους του όσο και την κοινωνία της Θεσσαλονίκης, καθώς αποτέλεσε παράδειγμα γενναιότητας, ανθρωπιάς και επαγγελματισμού.

Στην αυριανή εκδήλωση έχουν προσκληθεί όλοι όσοι υπηρετούν τη Δικαιοσύνη — δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, η ΕΣΗΕΜΘ και οι δικαστικοί ρεπόρτερ — καθώς και οι δικαστικοί αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή και για το κοινό, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να εκφράσουν τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη τους προς έναν άνθρωπο που, με πράξεις και όχι λόγια, τίμησε τον όρκο του και την ανθρώπινη ζωή.

