Θεσσαλονίκη: Τεταμένο το κλίμα στην Agrotica στη διαμαρτυρία των αγροτών – Απομάκρυναν τα κάγκελα, φρένο από την ΕΛΑΣ στην πορεία τους

Τεταμένο είναι το κλίμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όπου διεξάγεται η Agrotica.

Αγρότες που διαδηλώνουν εντός της Έκθεσης συνάντησαν φραγμό των ΜΑΤ, προκειμένου να μην προσεγγίσουν την αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης της ΔΕΘ όπου τελούνται τα εγκαίνια της Agrotica από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Οι αγρότες επιθυμούν να συναντήσουν τον υπουργό όμως η ΕΛΑΣ δεν τους επιτρέπει να κινηθούν προς την αίθουσα που γίνονται τα εγκαίνια.

Οι αγρότες μάλιστα έφεραν ένα τρακτέρ μπροστά από τον φραγμό της ΕΛΑΣ και απομάκρυναν με αυτό τα κάγκελα που είχαν στηθεί.

Οι ίδιοι επιμένουν πως επιθυμούν να συναντήσουν τον κ. Τσιάρα.