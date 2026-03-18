Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται και σήμερα η απεργία των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί

Σε τροχιά κλιμάκωσης παραμένουν οι κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί στη Θεσσαλονίκη, καθώς το Σωματείο ανακοίνωσε τη συνέχιση της απεργίας και για σήμερα εν μέσω της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επαγγελματίες του κλάδου παραμένουν σε αγωνιστική ετοιμότητα, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία υποχώρηση από τα αιτήματά τους, τα οποία χαρακτηρίζουν δίκαια.

Καθοριστική θεωρείται η αυριανή συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 14:00, κατά την οποία το νομοσχέδιο θα τεθεί υπό συζήτηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων του κλάδου. Στη διαδικασία θα δώσουν το «παρών» το Σωματείο «ΕΡΜΗΣ» Θεσσαλονίκης, η ΠΟΕΙΑΤΑ και το ΣΑΤΑ.

Οι φορείς του κλάδου δηλώνουν αποφασισμένοι να εξαντλήσουν κάθε περιθώριο διεκδίκησης, προκειμένου –όπως αναφέρουν– να διασφαλίσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα απέναντι στις προωθούμενες αλλαγές.

Παράλληλα, το Σωματείο προαναγγέλλει ότι θα υπάρξει άμεση ενημέρωση των οδηγών ταξί για τις επόμενες κινήσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

