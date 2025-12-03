MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Στους δρόμους με μηχανοκίνητες πορείες σήμερα οδηγοί ταξί και πωλητές λαϊκών αγορών

THESTIVAL TEAM

Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί καθώς και πωλητές λαϊκών αγορών, στη Θεσσαλονίκη.

Στις 08:00, πωλητές και παραγωγοί των λαϊκών αγορών θα συγκεντρωθούν στον χώρο της λαϊκής, στο γήπεδο της Τούμπας, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που έχει προκηρύξει για σήμερα ο κλάδος τους. Από εκεί, θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία με προορισμό το ΥΜΑΘ.

Στις 10:30, ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί θα συγκεντρωθούν στον σταθμό των ΚΤΕΛ «Μακεδονία». Υπενθυμίζεται ότι από χθες προχωρούν σε 48ωρη απεργία με συνέπεια και σήμερα η Θεσσαλονίκη να είναι χωρίς ταξί.

Από το σημείο αυτό θα ξεκινήσει πορεία με τα ταξί τους προς τα Μάλγαρα, όπου οι οδηγοί θα συμμετάσχουν σε κοινή διαμαρτυρία μαζί με τους αγρότες.

Θεσσαλονίκη

