Θεσσαλονίκη: Πάνω από 128.500 τα παράπονα πολιτών μέσα σε μία διετία προς τις υπηρεσίες του δήμου

Ρεκόρ σημείωσαν, μέσα στην τελευταία διετία, τα παράπονα των πολιτών προς τις υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης για προβλήματα που εντοπίζουν στις γειτονιές τους και ζητούν άμεσα επίλυση. Πρόκειται για αναφορές, που γίνονται είτε διαδικτυακά, είτε τηλεφωνικά και σχετίζονται με πεταμένα ογκώδη αντικείμενα, με σπασμένους κάδους απορριμμάτων, με κατεστραμμένα πεζοδρόμια ή λακκούβες στους δρόμους κι ένα σωρό ακόμη ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη.

Ειδικότερα, τα αιτήματα που κατατέθηκαν το 2024 και το 2025 προς τη διοίκηση Αγγελούδη, μέσω της εφαρμογής «Βελτιώνω την Πόλη μου» και τηλεφωνικά στη «Γραμμή Εξυπηρέτησης Πολιτών» (8001115192), ξεπέρασαν τα 128.500, με τους δημότες να αξιοποιούν όλους τους διαύλους επικοινωνίας.

Η εφαρμογή «Βελτιώνω την Πόλη μου», εκεί όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανεβάζουν από κινητό ή υπολογιστή το πρόβλημα που τους απασχολεί, συνοδευόμενο και από φωτογραφία, δημιουργήθηκε από τον κεντρικό δήμο το 2015. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αντιδημαρχίας Ψηφιακής Πολιτικής, Διοικητικής Αναδιάρθρωσης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα πρώτα 9 χρόνια λειτουργίας της, είχαν κατατεθεί συνολικά 116.805 αιτήματα, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια σημειώθηκε μια εντυπωσιακή αύξηση. Σε συνδυασμό με τη νέα τηλεφωνική γραμμή, που άρχισε να λειτουργεί από το φθινόπωρο του 2024, τα παράπονα «εκτοξεύτηκαν» σε 128.618.

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς δημοτών, ώστε τα προβλήματα να επιλύονται το συντομότερο δυνατό, καταγράφεται και τις πρώτες ημέρες του 2026. Μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου κατατέθηκαν συνολικά στο «Βελτιώνω την Πόλη μου» και στη «Γραμμή Εξυπηρέτησης Πολιτών» 8.435 αιτήματα που απευθύνονται προς τις υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης.

«Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα ευκολότερη, με διαφάνεια και αξιοπιστία. Στόχος μας να μειωθεί η ταλαιπωρία των δημοτών, καθιστώντας παράλληλα τη δουλειά των υπαλλήλων μας πιο αποδοτική και αποτελεσματική», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής, Διοικητικής Αναδιάρθρωσης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Κώστας Βασιλόπουλος.

Προσθέτει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πως «ο βαθμός ανταπόκρισης των υπηρεσιών στα αιτήματα και τα προβλήματα των δημοτών, αποδεικνύουν τα αντανακλαστικά που έχουμε αναπτύξει στα δυο χρόνια διοίκησης του δήμου, στην προσπάθεια να μετατρέψουμε τη Θεσσαλονίκη σε μια ‘έξυπνη’ και ταυτόχρονα φιλική πόλη για τους κατοίκους της αλλά και για τους επισκέπτες. Εξελισσόμαστε καθημερινά, ακολουθώντας πιστά το πλάνο της ψηφιακής μετάβασης του δήμου στην εποχή της τεχνολογίας, όπως το είχαμε σχεδιάσει με τον δήμαρχο, Στέλιο Αγγελούδη».

Πρόσφατα, από τη δημοτική αρχή προστέθηκε κι ένα νέο «όπλο» στην επικοινωνία του με τους πολίτες. Πρόκειται για ένα σύγχρονο chatbot, ένα ψηφιακό ρομποτάκι, που ενσωματώθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου προκειμένου να λύνει τις απορίες των δημοτών και να τους οδηγεί στις απαραίτητες πληροφορίες.

Ο ψηφιακός βοηθός, μέσα από μια απλή συνομιλία, δίνει απαντήσεις σε αιτήματα της καθημερινότητας, όπως προβλήματα σε υποδομές, θέματα καθαριότητας ή δημοτικού φωτισμού, με έναν εύκολο τρόπο. Προς το παρόν, η επικοινωνία με το chatbot γίνεται μέσω γραπτού μηνύματος, ωστόσο το επόμενο διάστημα θα δέχεται φωνητικές εντολές και θα απαντά με τον ίδιο τρόπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ