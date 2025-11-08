Θεσσαλονίκη: Μπήκε τάξη με τα ηλεκτρικά πατίνια – “Πλέον δεν υπάρχουν παρατημένα στους δρόμους και τα πεζοδρόμια”

Έρχεται επιχείρηση ανάσυρσης από το βυθό του Θερμαϊκού με ευθύνη των εταιρειών ενοικίασης τους

Με απόλυτη επιτυχία εφαρμόζεται εδώ και ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη, το μέτρο της στάθμευσης των πατινιών, που διαχειρίζονται τέσσερις εταιρείες, στα προκαθορισμένα σημεία που έχει ορίσει ο Δήμος.

Οι σταθμεύσεις των πατινιών στις διαγραμμίσεις που έχουν κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο και μπλε χρώμα για κάθε μία από τις τέσσερις εταιρείες ενοικιάσεις και διαχείρισης τους, και έγιναν από το Δήμο Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε στο thestival.gr ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Κώστας Τσαπακίδης τηρούνται από την πρώτη στιγμή και μάλιστα τόσο στο κέντρο όσο και στις άλλες περιοχές.

«Μετά από ένα μήνα που έγιναν οι διαγραμμίσεις τα πατίνια παρκάρονται σε αυτά τα σημεία. Πλέον εκτός από το ιστορικό κέντρο- που πλέον δεν υπάρχει παρατημένο πατίνι, και αν τυχόν υπάρχει σπεύδουν αμέσως οι εταιρείες και το μαζεύουν- τώρα ακριβώς το ίδιο γίνεται περιφερειακά και στις κοινότητες και στην κοινότητα της Τριανδρίας», τόνισε ο κ. Τσιαπακίδης.

Όπως πρόσθεσε ο χρόνος που δίνεται σε κάθε εταιρεία να μαζέψει κάποιο παρατημένο πατίνι που δεν βρίσκεται εντός των ειδικών θέσεων «είναι μια ώρα» και αν οι εταιρείες δεν το μαζέψουν εντός αυτού του χρονικού ορίου και το πατίνι είναι παρατημένο σε δρόμο ή πεζοδρόμιο «τότε επιβάλλεται πρόστιμο στην εταιρεία ύψους 150 ευρώ».

Συνολικά, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, οι θέσεις στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια ανέρχονται σε 800, από 200 για την κάθε εταιρεία, που φέρει διαφορετικό χρώμα ώστε να είναι εύκολα αντιληπτό από τους χρήστες.

«Δεν περίμενα ότι θα υπήρχε μια τέτοια άψογη συνεργασία με τις εταιρείες και αυτό θέλω να το τονίσω, ότι έχουν καταλάβει κι έχουν συνειδητοποιήσει τις υποχρεώσεις τους και ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η αρμονική συνεργασία», είπε.

Επίσης όπως είπε στο thestival.gr ο κ. Τσιαπακίδης, το αμέσως επόμενο αναμένεται οι εταιρείες μετά από ειδική άδεια που θα πάρουν από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και το Λιμεναρχείο να συλλέξουν τα ηλεκτρικά πατίνια που κάποιοι ανεγκέφαλοι έχουν πετάξει εντός του Θερμαϊκού κόλπου.

«Σε κάποια σημεία υπάρχουν αρκετά πατίνια μέσα στη θάλασσα. Έκανα κι εγώ αυτοψία και φαίνονται. Την επόμενη εβδομάδα θα τους καλέσω για το θέμα. Ενημέρωσα και τον Λιμενάρχη να δοθεί στις εταιρείες η ανάλογη άδεια για να προχωρήσουν οι εταιρείες με ίδια μέσα στην ανάσυρση των ηλεκτρικών πατινιών από τον βυθό του Θερμαϊκού. Πλέον δεν θα πηγαίνει ο Δήμος να μαζεύει τα πεταμένα στη θάλασσα πατίνια. Οι ίδιες οι εταιρείες θα πρέπει να το κάνουν», κατέληξε ο κ. Τσιαπακίδης.