ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Μέχρι τις αρχές 2027 αναμένεται να προκύψει ο ανάδοχος του έργου αποκατάστασης του Κυβερνείου

THESTIVAL TEAM

Εντός του 2026, πιθανότατα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση του Κυβερνείου της Θεσσαλονίκης, γνωστού και ως «Παλατάκι» ενώ στο τέλος 2026 – αρχές του 2027, αναμένεται να προκύψει και ο ανάδοχος που θα υλοποιήσει το έργο.

Σύμφωνα με τον σύλλογο «Φίλοι του Κυβερνείου Θεσσαλονίκη (Παλατάκι)», την είδηση μετέφερε σε αντιπροσωπεία του συλλόγου, ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, στο περιθώριο παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη, πρώην στενού οικονομικού συνεργάτη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τίτλο «Η μεγάλη επιστροφή» που έγινε απόψε σε αίθουσα του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Σκέρτσος, υπογραμμίζει ο σύλλογος, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι όλα θα κινηθούν και θα ολοκληρωθούν με γρήγορους ρυθμούς λαμβάνοντας υπόψη δύο παράγοντες, ότι «το Υπερταμείο δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον και τρέχει τις διαδικασίες και ότι υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων».

