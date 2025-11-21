MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Λύκος εμφανίστηκε και στον αύλειο χώρο του ΤΕΦΑΑ – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Η εμφάνιση της αγέλη λύκων στην αστική ζώνη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη συνεχίζει να ανησυχεί τους κατοίκους.

Λύκος εμφανίστηκε και στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση σε όλη την πανεπιστημιούπολη. Οι φοιτητές μόλις τον αντίκρισαν, απομακρύνθηκαν τρέχοντας.

Παρά τη μεγάλη έκταση των εγκαταστάσεων του ΤΕΦΑΑ, η οποία ανέρχεται στα 200 στρέμματα, οι αρμόδιοι αντέδρασαν άμεσα.

Οι πέντε λύκοι, που εντοπίστηκαν να κινούνται σε διάφορα σημεία του δήμου, παρακολουθούνται από τον Ιούνιο από την Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή & τη Φύση «Καλλιστώ».

Οι ειδικοί συστήνουν στους κατοίκους, που κινούνται με κατοικίδια σε δασώδεις εκτάσεις να είναι προσεκτικοί, να μην πλησιάζουν τα άγρια ζώα και να μην αφήνουν τροφές.

Θεσσαλονίκη Λύκος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

