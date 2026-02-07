MENOY

Θεσσαλονίκη: Γνωστοί ηθοποιοί και δημοσιογράφοι έγιναν πωλητές του περιοδικού “Σχεδία” – Δείτε εικόνες

Σε κεντρικούς και πολυσύχναστους δρόμους για καλό σκοπό βγήκαν σήμερα γνωστοί Θεσσαλονικείς καθώς και αγαπημένοι άνθρωποι από το χώρο των τεχνών & των γραμμάτων, όπου φορώντας κόκκινο γιλέκο πούλησαν σε περαστικούς το γνωστό περιοδικό δρόμου «Σχεδία», στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Σημειώνεται πώς η δράση «Πωλητής για μία ώρα», έλαβε χώρα για 12η χρονιά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Γνωστοί ηθοποιοί, δημοσιογράφοι και άνθρωποι της τέχνης «έπιασαν δουλειά» στις 12:00 όπου πήραν μία γεύση από τη ζωή με το κόκκινο γιλέκο και παρέδωσαν τη σκυτάλη στις 13:00 στους αναγνώστες της «Σχεδίας».

Στον δρόμο βρέθηκε η ιδρύτρια του πολυδύναμου χώρου νομικής κοινωνικής καινοτομίας «Law To Impact», Αναστασία Ακριτίδου (Τσιμισκή – Δημ. Γούναρη), ο δημοσιογράφος Χάρης Δημαράς (Τσιμισκή – Ι. Δραγούμη), η ηθοποιός και σκηνοθέτιδα Βαρβάρα Δουμανίδου (Τσιμισκή – Καρόλου Ντηλ), οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί Μαργαρίτης Κεχαγιάς και Αναστασία Παύλου (Τσιμισκή – Π. Μελά), ο ηθοποιός Δημήτρης Ναζίρης (Τσιμισκή – Αριστοτέλους), ο αρχαιολόγος «archaeostoryteller» Θοδωρής Παπακώστας (Τσιμισκή – Αγίας Σοφίας), ο ηθοποιός και συγγραφέας Νίκος Πουρσανίδης και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γεράσιμος Σκαφίδας (Τσιμισκή – Παλαιών Πατρών Γερμανού), οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί Μιράντα Σμουλιώτη και Γιώργος Τσεσμετζής και στην (Τσιμισκή – Βενιζέλου) ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Πρόδρομος Τσινικόρης.

Τέλος, παρόμοια δράση υλοποιήθηκε σήμερα και στην Αθήνα.

