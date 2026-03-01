Θεσσαλονίκη: “Φονιάδες των λαών, Αμερικανοί” – Συγκέντρωση έξω από το προξενείο των ΗΠΑ για την επίθεση στο Ιράν – Δείτε βίντεο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το αμερικανικό προξενείο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Συλλογικότητες και οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς συγκεντρώθηκαν έξω από το αμερικανικό προξενείο των και διαμαρτυρήθηκαν για την κοινή επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

«Από την Παλαιστίνη μέχρι την Τεχερανη, φονιάδες των λαών, Αμερικανοί», ήταν ένα από τα συνθήματα που φώναξαν οι διαδηλωτές.

Ακόμη διαδήλωσαν κατά της επίθεσης στο Ιράν και εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον ιρανικό λαό αλλά και αυτόν της Παλαιστίνης.

Φώναξαν συνθήματα κατά των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, των Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμιν αλλά και κατά και της ελληνικής κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη ζητώντας η χώρας μας να μην έχει καμία απολύτως εμπλοκή στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν στη συνέχεια πορεία στον άξονα της Αριστοτέλους με κατάληξη το άγαλμα Βενιζέλου.