Θεσσαλονίκη: Επείγουσα μεταφορά διασωληνωμένου παιδιού από το “Γεννηματάς” στο “Ιπποκράτειο” – Δείτε βίντεο

Επείγουσα μεταφορά ενός ανήλικου παιδιού το οποίο είναι διασωληνωμένο πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα από το νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς” προς το “Ιπποκράτειο”.

Για την μεταφορά του παιδιού επιστρατεύτηκαν πληρώματα της Αστυνομίας όπου άνοιξαν τον δρόμο επί της Εθνικής Αμύνης, Εγνατίας και Κων. Καραμανλή ώστε να φτάσει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η Κινητή Μονάδα Νεογνών, του Χαμόγελου του Παιδιού από το ένα νοσοκομείο στο άλλο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να γίνεται γνωστή η κατάσταση της υγείας του παιδιού.

Δείτε βίντεο: