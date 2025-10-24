MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Εκδηλώσεις σήμερα για την επέτειο της ίδρυσης του ΟΗΕ

|
THESTIVAL TEAM

Σήμερα Παρασκυεή θα εορτασθεί σε ολόκληρη τη χώρα η επέτειος της ίδρυσης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

1. Σημαιοστολισμός  όλων των καταστημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. σε ολόκληρη την επικράτεια στις 24 Οκτωβρίου 2025  από ώρα 08:00 π.μ. μέχρι τη δύση του ηλίου.

2. Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνου, στις 10.30΄π.μ., στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού από τον Υφυπουργό Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας- Θράκης) κ. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.

Θεσσαλονίκη ΟΗΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θλίψη στον Ηρακλή: Πέθανε ο Λάκης Κουτρουμπέλης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Ερώτηση Ελ. Μελέτη στην Κομισιόν: Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού, όχι ντεκόρ δεξιώσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Europa League: Η βαθμολογία του ΠΑΟΚ μετά το διπλό στη Λιλ – Μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι της πρόκρισης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Μαρινάκης: Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διακινδυνεύσει τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο στο Ισραήλ, οι ΗΠΑ προειδοποιούν εναντίον της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος και σήμερα στην 29η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Τριλόφου – Όρια Νομού