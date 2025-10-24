Θεσσαλονίκη: Εκδηλώσεις σήμερα για την επέτειο της ίδρυσης του ΟΗΕ

Σήμερα Παρασκυεή θα εορτασθεί σε ολόκληρη τη χώρα η επέτειος της ίδρυσης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

1. Σημαιοστολισμός όλων των καταστημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. σε ολόκληρη την επικράτεια στις 24 Οκτωβρίου 2025 από ώρα 08:00 π.μ. μέχρι τη δύση του ηλίου.

2. Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνου, στις 10.30΄π.μ., στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού από τον Υφυπουργό Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας- Θράκης) κ. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα.