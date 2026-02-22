Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάζεται σήμερα το νέο ΚΑΠΗ Εξοχής του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ανοίγει ένα ακόμη κεφάλαιο κοινωνικής φροντίδας, εγκαινιάζοντας το νέο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Εξοχής. Η τελετή εγκαινίων θα λάβει χώρα την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, στις 11:00 π.μ., στη Λεωφόρο Παπανικολάου 56 στην Εξοχή, όπου θα πραγματοποιηθεί και ο αγιασμός της νέας αυτής δομής που σχεδιάστηκε για να στηρίζει την ενεργή καθημερινότητα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας.

«Το νέο Κ.Α.Π.Η. Εξοχής αποτελεί έναν ακόμη κρίκο σε μια σταθερή πολιτική κοινωνικής φροντίδας που αναπτύσσει διαχρονικά ο Δήμος, επενδύοντας σε δομές με ουσιαστικό ρόλο στην καθημερινότητα των δημοτών μεγαλύτερης ηλικίας», δήλωσε σχετικά η Αντιδήμαρχος Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Ελένη Γιαννούδη.

Η νέα δομή έρχεται να προστεθεί στο δίκτυο των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, τα οποία εξυπηρετούν σήμερα περίπου 1.800 ενεργά μέλη, αποτελώντας ζωντανές δομές κοινωνικής φροντίδας, πρόληψης, υγείας και καθημερινής συμμετοχής.

Οφείλει να σημειωθεί πάντως, πως μέσα από τα Κ.Α.Π.Η., ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη υλοποιεί ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που εκτείνεται από την κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι την πρόληψη υγείας, την πολιτιστική συμμετοχή και την καθημερινή ενεργοποίηση των μελών. Ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, προγράμματα φυσικοθεραπείας, προληπτικοί έλεγχοι σε συνεργασία με το ΚΕΠ Υγείας, δράσεις μνήμης και γνωστικής ενδυνάμωσης, αλλά και πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, συνθέτουν ένα πλαίσιο ενεργού και ποιοτικής καθημερινότητας.

Ιδιαίτερη μνεία οφείλει να δοθεί στη συνεργασία που έχουν εκκινήσει τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καταρτώντας το πρόγραμμα “ΑΓΕΡΑΣ”, στόχος του οποίου είναι η προώθηση της ευζωίας και ενεργούς γήρανσης των ηλικιωμένων ατόμων, που είναι ακόμα ενεργά κοινωνικά και είναι σε θέση να μετακινηθούν αυτόνομα, μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων ομαδικής μουσικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας.

«Το νέο Κ.Α.Π.Η. Εξοχής δεν είναι απλώς ένα ακόμη δημοτικό κτίριο. Είναι ένας χώρος που δημιουργήθηκε με σεβασμό για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και την προσφορά τους στη ζωή και στην κοινωνία. Για εμάς, η τρίτη ηλικία σημαίνει ενεργή παρουσία, επικοινωνία και κοινωνικοποίηση. Θέλουμε οι συμπολίτες μας να νιώθουν ενεργοί, χρήσιμοι και μέρος της καθημερινής ζωής του τόπου. Θέλουμε να έχουν χώρους φιλόξενους όπου μπορούν να συναντιούνται, να συμμετέχουν και να παραμένουν κοντά ο ένας στον άλλο, και με αυτή τη φιλοσοφία σχεδιάζουμε και στηρίζουμε τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας», τόνισε σε μήνυμά του ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.