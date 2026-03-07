Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή η εκπαιδευτικός Σοφία Χρηστίδου – Καταγγελία για το εγκεφαλικό που υπέστη

Έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί η καθηγήτρια Σοφία Χρηστίδου. Την Κυριακή εισήχθη με εγκεφαλικό επεισόδιο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά από ένα σοβαρότατο χειρουργείο. Τελικά δεν τα κατάφερε. Ο θάνατός της σκόρπισε θλίψη στην εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης.

Ήταν καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας με μεταπτυχιακό, διδακτορικό, μεταδιδακτορικό, μιλούσε επτά ξένες γλώσσες, ήταν εκδότρια βιβλίων, μεταφράστρια και διερμηνέας.

Στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε καταγγελία που απέδιδε το εγκεφαλικό επεισόδιο της Σοφίας Χρηστίδου σε στεναχώρια λόγω της παραπομπής της σε υγειονομική επιτροπή για πνευματική ανικανότητα να διδάξει.

Η καταγγελία του Δημήτρη Κωστόπουλου, η οποία δημοσιεύθηκε πριν καταλήξει η εκπαιδευτικός, αναφέρει:

“Η καθηγήτρια της Αγγλικής Φιλολογίας ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ χαροπαλεύει στην εντατική του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου εγκεφαλικά νεκρή από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω στενοχώριας επειδή, μετά από εμπειρία 35 χρόνων διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με αλλεπάλληλες ειδικές εκπαιδεύσεις, με μεταπτυχιακά, με διδακτορικό, με μεταδιδακτορική διατριβή, η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΖΩΗ ΒΑΖΟΥΡΑ την παρέπεμψε σε υγειονομική επιτροπή για πνευματική ανικανότητα ν’ ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά της καθήκοντα και ανικανότητα στην άσκηση άλλων καθηκόντων. Η παραπομπή έγινε επειδή η Διευθύντρια του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΓΚΑ την μετέτρεψε από θύμα σε θύτη, διαστρέφοντας σε προβληματική διδασκαλία το μαθητικό μπούλινγκ εναντίον της ΣΟΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ από ομάδα μαθητών με κοινωνικά και μαθησιακά προβλήματα, όπως η ίδια η Διευθύντρια ομολογεί, οι οποίοι πετούσαν την ώρα του μαθήματος εναντίον της ΣΟΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ βιβλία, μπουκάλια νερού, συσκευασία γάλα-κακάο, χτυπώντας τα θρανία με εκκωφαντικούς θορύβους και με μίμηση κραυγών ζώων την ώρα του μαθήματος, με αποκλεισμό της εξόδου τοποθετώντας θρανία στην πόρτα της αίθουσας και με άλλα επεισόδια επειδή διαφωνούσαν με το πρόγραμμα διδασκαλίας του Υπουργείου και με τη βαθμολογία”.