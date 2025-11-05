“Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου” – Η ανάρτηση Πλακιά για όσα είπε ο Καραχάλιος για Καρυστιανού
Νέα αντίδραση του Νίκου Πλακιά προκάλεσαν όσα είπε σήμερα, Τετάρτη, το πρωί ο Νίκος Καραχάλιος για την Μαρία Καρυστιανού και το κίνημα ΚΥΜΑ που ο ίδιος δημοσιοποίησε μέσω Χ.
Μένοντας στο ίδιο πνεύμα του πρώτου σχολίου του για τη φημολογία δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, ο Νίκος Πλακιάς έγραψε «συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου».
Εξηγώντας, μάλιστα, την αντίδρασή του, ο κ. Πλακιάς συνεχίζει στη σημερινή ανάρτησή του γράφοντας «Καραχάλιος=Δώδεκα χρόνια σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής της οικογένειας Καραμανλή».
«Περιμένω επίσημη διάψευση», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς.
— Plakiasnikos (@PlakiasNikos) November 5, 2025