“Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου” – Η ανάρτηση Πλακιά για όσα είπε ο Καραχάλιος για Καρυστιανού

Νέα αντίδραση του Νίκου Πλακιά προκάλεσαν όσα είπε σήμερα, Τετάρτη, το πρωί ο Νίκος Καραχάλιος για την Μαρία Καρυστιανού και το κίνημα ΚΥΜΑ που ο ίδιος δημοσιοποίησε μέσω Χ.

Μένοντας στο ίδιο πνεύμα του πρώτου σχολίου του για τη φημολογία δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, ο Νίκος Πλακιάς έγραψε «συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου».

Εξηγώντας, μάλιστα, την αντίδρασή του, ο κ. Πλακιάς συνεχίζει στη σημερινή ανάρτησή του γράφοντας «Καραχάλιος=Δώδεκα χρόνια σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής της οικογένειας Καραμανλή».

«Περιμένω επίσημη διάψευση», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς.