Καραχάλιος: Η Καρυστιανού με φώναξε να οργανώσουμε ένα κίνημα – Αν θέλει το ΚΥΜΑ της δίνω αύριο το domain

Για τη συζήτηση που προκάλεσε η ανάρτησή του για την πλατφόρμα ΚΥΜΑ την οποία συνέδεσε με τη Μαρία Καρυστιανού μίλησε το πρωί της Τετάρτης ο Νίκος Καραχάλιος.

Όπως είπε στον ΑΝΤ1 «το Κ στο ΚΥΜΑ είναι η κοινωνία που λέει κάντε κάτι. Ο κόσμος υποδεικνύει τη Μαρία Καρυστιανού ως αυτή που περνάει σαν κύμα από τον Μητσοτάκη. Δεν είναι μόνο μια μητέρα θύματος Τεμπών, η Μαρία συμβολίζει μια ιδέα, της δικαιοσύνης και της κάθαρσης».

Ερωτηθείς, στη συνέχεια για τη διάψευση που έκανε η Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Καραχάλιος απάντησε «η Μαρία πρώτα από όλα είναι άνθρωπος που έχει έντονα συναισθήματα μετά από αυτά που έχει βιώσει, ένιωσε τη δύναμη του κύματος και ένιωσα ότι κάπου αιφνιδιάστηκε».

«Το ΚΥΜΑ δεν ανήκει σε κανέναν, αν θέλει τα domain της τα δίνω αύριο» συμπλήρωσε ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας της ΝΔ λέγοντας ότι «έχουμε συναντηθεί 15-20 φορές μόνο τους τελευταίους 3 μήνες».

Κατά τον ίδιο, «η Μαρία με φώναξε και μου είπε θέλω να προχωρήσουμε να οργανώσουμε το κίνημα, όχι το ΚΥΜΑ, που μπορεί να μετασχηματιστεί σε κόμμα και να πάμε στο κοινοβούλιο. Αυτό κάναμε κάποια στιγμή το καλοκαίρι κατ’ εντολή της Μαρίας, φωνάξαμε τα κανάλια και η πρόθεση ήταν να ανακοινωθεί ένα κόμμα. Καταλαβαίνω τους δισταγμούς της καθώς οι μισοί της λένε προχώρα και οι άλλοι μισοί μην μπλέξεις με την πολιτική. Κάνουν ένα λάθος, θα έπρεπε να της λένε να μην μπλέξει με κόμματα».

Ωστόσο διευκρίνισε ότι «δεν απαντώ ως εκπρόσωπος της Μαρίας αλλά ως ένας από τους πολλούς. Γι’ αυτό είπα ότι το ΚΥΜΑ δεν εκφράζεται μόνο τα Τέμπη αλλά και το Μάτι. Το ΚΥΜΑ δεν πρέπει να το δούμε αποκλειστικά ως ζήτημα των Τεμπών» καταλήγοντας ότι «η Καρυστιανού μπορεί να κερδίσει με double score τον Μητσοτάκη στις εκλογές της Κυριακής αν τις προκήρυσσε. Γιατί την ώρα που θα κινηθεί η Μαρία, θα κινηθεί ο Σαμαράς και δευτερευόντως ο Τσίπρας».