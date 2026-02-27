MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκίνηση στο ΑΠΘ: Λουλούδια και φαναράκια στο μνημείο για τους φοιτητές που χάθηκαν στα Τέμπη – Βίντεο και φωτο

ΤΑΚΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΛΗΣ

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (27/2) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την παραμονή της μαύρης επετείου της τραγωδίας των Τεμπών, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση τρένων.

Το βράδυ της Παρασκευής, λίγες ώρες πριν συμπληρωθούν τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία, φοιτητές συγκεντρώθηκαν στο μνημείο που έχει στηθεί εντός της Πανεπιστημιούπολης,
στα γρασίδια της φιλοσοφικής, στη μνήμη των 16 φοιτητών (13 του ΑΠΘ και τριών άλλων πανεπιστημίων) που χάθηκαν στην τραγωδία των Τεμπών.

Οι φοιτητές άφησαν στο μνημείο λευκά γαρύφαλλα και τριαντάφυλλα ενώ φώναξαν και συνθήματα για την τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα. Ακόμα, άναψαν 16 φαναράκια και τα άφησαν στον ουρανό στη μνήμη των φοιτητών ενώ φώναξαν και συνθήματα για την τραγωδία.

Όπως είπαν, συγκεντρώθηκαν στον χώρο που έχει στηθεί το μνημείο προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους φοιτητές του ΑΠΘ που χάθηκαν τόσο άδικα αλλά και να στείλουν το μήνυμα πως το «έγκλημα στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί», ενώ ζήτησαν την παραδειγματική τιμωρία όσων ευθύνονται για αυτό. Τέλος, έστειλαν μήνυμα για μαζική συμμετοχή στις αυριανές κινητοποιήσεις για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την τραγωδία στα Τέμπη.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων αλλά και την αναφώνηση συνθημάτων με το άναμμα πυρσών.

ΑΠΘ Θεσσαλονίκη Τέμπη

