MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο 8,2% η ανεργία τον Σεπτέμβριο 2025

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Στο 8,2% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Σεπτέμβριο εφέτος, έναντι 9,7% τον Σεπτέμβριο 2024 και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,2% τον Αύγουστο 2025.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 385.804 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 70.449 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024 (15,4%) και μείωση κατά 384 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 (0,1%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 10,9% από 11,9% τον Σεπτέμβριο πέρυσι και στους άνδρες σε 6% από 7,9%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 18,5% από 19,2% τον Σεπτέμβριο 2024 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 7,7% από 9,1%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.326.322 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 59.086 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο υ 2024 (1,4%) και μείωση κατά 23.597 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 (0,5%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.031.831 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 15.429 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024 (0,5%) και αύξηση κατά 21.675 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2025 (0,7%).

Ανεργία ΕΛΣΤΑΤ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Τσιάρας: Μέσα στον επόμενο μήνα θα καταβληθούν στους αγρότες περισσότερα από 850 εκατομμύρια ευρώ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Τραγωδία στη Ροδόπη: Νεκρός 82χρονος που δέχτηκε επίθεση από τον γιο του

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Τζόυς Ευείδη: Είχα σερβίρει τον Ρώμα και μου φάνηκε πολύ σνομπ

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Παρθένα Χοροζίδου: Με τον Γιάννη Μπέζο με πιάνει άγχος, του έχω έναν σεβασμό παραπάνω

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Βόλος: Πρώην γαμπρός και πεθερά πιάστηκαν στα χέρια μετά από καβγά – Κρίθηκαν ένοχοι στο δικαστήριο

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Η ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη – “Εγώ κι εσύ…από πάντα”