Σταματά η αγορά γάλακτος και των παραγώγων του σε όλη τη Λέσβο λόγω του κρούσματος αφθώδους πυρετού

Από την ερχόμενη Πέμπτη σταματά η αγορά γάλακτος και των παραγώγων του σε όλη τη Λέσβο από τους εμπόρους των προϊόντων αυτών, ως αποτέλεσμα των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού, που επίσημα ταυτοποιήθηκε χθες σε μονάδα βοοειδών στη βόρεια Λέσβο.

Αργά σήμερα το απόγευμα έγινε γνωστό ότι για αύριο στις 09:30 το πρωί, οργανώνεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγροτικών συνεταιρισμών και συλλόγων έξω από το κτήριο της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, την ώρα που μέσα στο κτήριο θα πραγματοποιείται σύσκεψη με αντικείμενο τη διαχείριση της ζωονόσου.

Σε αυτήν θα συμμετέχει κυβερνητικό κλιμάκιο υψηλού επιπέδου, στο οποίο θα συμμετέχουν ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, ο βουλευτής του κυβερνητικού κόμματος στο Νομό Χαράλαμπος Αθανασίου, η Γενική Διευθύντρια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ας σημειωθεί ότι η διακοπή της αγοράς γάλακτος αφορά περίπου 9.000 κτηνοτροφικές μονάδες καταγεγραμμένες στα μητρώα, οι οποίες παράγουν αυτή την εποχή συνολικά 60 με 70 τόνους γάλακτος τη μέρα, με τιμή αγοράς 1,45 ευρώ το κιλό περίπου.

Το γάλα αυτό, είτε τυροκομείται σε γαλακτοβιομηχανίες στη Λέσβο, είτε μεταφέρεται σε γαλακτοβιομηχανίες εκτός του νησιού.

«Πρόκειται για ολοσχερή καταστροφή της κτηνοτροφίας στη Λέσβο. Από την ερχόμενη Πέμπτη θα πετάμε κάθε μέρα τεράστιες ποσότητες γάλακτος ενώ τα αρνιά θα μείνουν απούλητα λόγω του Πάσχα. Ούτε καν στη Λέσβο δεν θα πουληθούν κάποια από αυτά αφού απαγορεύεται η σφαγή και διάθεση τους στο νησί», δήλωσε ο κτηνοτρόφος και Πρόεδρος της Κοινότητας Λεπετύμνου στο βόρειο τμήμα του νησιού Θέμης Καμμένος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λέσβος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Τουρκία: Ο αστυνομικός που στις διαδηλώσεις στο Γκεζί έριξε χημικά στη “γυναίκα με τα κόκκινα” καταδικάστηκε να φυτεύσει 300 δέντρα

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Δώρα Παντέλη: Η ημερομηνία του γάμου της, ο καλλιτέχνης που τραγουδήσει στη δεξίωση και το όνομα που θα πάρει ο γιος της

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 20 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 17 Μαρτίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Κηφισιά: Συνελήφθη πρώην σύντροφος γνωστής ηθοποιού για αρχαιοκαπηλία, έχει καταδικαστεί και για ενδοοικογενειακή βία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Θέλω να ακούσω ότι η συνοδηγός είναι ένοχη”, λέει η μητέρα της Έμμας

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Ζελένσκι: Οι δυτικοί χρησιμοποιούν πυραύλους 4 εκατ. δολαρίων για να ρίξουν ιρανικά drones των 50.000 δολαρίων