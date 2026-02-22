Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου από έκρηξη κροτίδας στην Πτολεμαΐδα – Κίνδυνος ακρωτηριασμού των δακτύλων του

Σοβαρό ατύχημα με θύμα έναν 17χρονο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (20/02) στην Πτολεμαΐδα, όταν κροτίδα εξερράγη στα χέρια του, προκαλώντας του βαριά τραύματα και θέτοντας σε κίνδυνο την ακεραιότητα των δακτύλων του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος επιχείρησε να ενεργοποιήσει την κροτίδα που κρατούσε, όταν αυτή εξερράγη αιφνιδιαστικά και κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του χεριού του, με τους γιατρούς να εκφράζουν φόβους ότι ενδέχεται να χάσει δύο έως τρία δάκτυλα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας. Οι γιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών προχώρησαν σε επείγουσα εισαγωγή, δίνοντας μάχη για τον έλεγχο της αιμορραγίας και τη διάσωση των τραυματισμένων δακτύλων.

Εξετάζεται διακομιδή σε εξειδικευμένο κέντρο

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, οι θεράποντες ιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο διακομιδής του 17χρονου σε εξειδικευμένο νοσοκομείο, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, προκειμένου να λάβει πιο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Την πληροφορία μετέδωσε και η ΕΡΤ.

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, καθώς και το είδος της κροτίδας που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό του ανήλικου.