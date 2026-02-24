Σοβαρή η κατάσταση της 15χρονης που υπέστη εγκαύματα στα μάτια από σπρέι αφρού στα Χανιά

Μία 15χρονη υπέστη στικτή κερατίτιδα και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ η οργανωτική επιτροπή του Κισσαμίτικου Καρναβαλιού αποφάσισε την απαγόρευση των συγκεκριμένων προϊόντων τα επόμενα χρόνια.

Στο νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος» μεταφέρθηκαν την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς τρία παιδιά, ηλικίας από 10 έως 15 ετών, τα οποία υπέστησαν χημικά εγκαύματα στα μάτια ύστερα από επαφή με σπρέι αφρού κατά τη διάρκεια καρναβαλικών εκδηλώσεων.

Τα περιστατικά κινητοποίησαν άμεσα τους οφθαλμιάτρους του νοσηλευτικού ιδρύματος, οι οποίοι διέγνωσαν στικτή κερατίτιδα και χορήγησαν την κατάλληλη αγωγή, με επανελέγχους να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η περίπτωση 15χρονης που συμμετείχε σε άρμα στο Καρναβάλι της Κισσάμου και υπέστη εγκαύματα και στα δύο μάτια. Αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χανίων με έντονους πόνους. Σύμφωνα με την οικογένειά της, θα χρειαστεί να παραμείνει σε σκοτεινό περιβάλλον, με περιορισμό κάθε δραστηριότητας, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η βλάβη στους κερατοειδείς.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για χημικά εγκαύματα που συνδέονται με τους αφρούς των εκδηλώσεων, επισημαίνοντας ότι τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία και η πορεία της υγείας τους είναι βελτιούμενη. Όπως τόνισε, αντίστοιχα περιστατικά δεν είχαν καταγραφεί στο παρελθόν στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Την ίδια ώρα, η μητέρα της 15χρονης εξέφρασε δημόσια την αγανάκτησή της για την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία και χρήση τέτοιων προϊόντων, ζητώντας σαφέστερη σήμανση και αυστηρότερο έλεγχο, καθώς -όπως ανέφερε- η διασκέδαση δεν μπορεί να τίθεται πάνω από την ασφάλεια των παιδιών.

Μετά το συμβάν, η Οργανωτική Επιτροπή του Κισσαμίτικου Καρναβαλιού ανακοίνωσε ότι από την επόμενη χρονιά θα απαγορευτεί η χρήση σπρέι αφρού, τουλάχιστον σε επίπεδο οργανωμένων ομάδων, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η προστασία επισκεπτών και συμμετεχόντων.

Παράλληλα, το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στις μαζικές εκδηλώσεις, ιδίως όταν σε αυτές συμμετέχουν ανήλικοι. Ιατρικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα, παρότι κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό ερεθισμό ή και βλάβη στον κερατοειδή όταν έρθουν σε άμεση επαφή με τα μάτια, ιδιαίτερα σε μεγάλες ποσότητες ή σε κοντινή απόσταση.