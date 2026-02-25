Σκύρος: Τι απαντά το υπουργείο Υγείας για τον θάνατο του 46χρονου ναυτικού

Ερωτηματικά προκύπτουν για τον θάνατο του 46χρονου ναυτικού, ο οποίος ενώ βρισκόταν στο λιμάνι της Σκύρου ένιωσε έντονη αδιαθεσία, διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό» στην Αθήνα και λίγο αργότερα κατέληξε.

Συγγενείς του 46χρονου καταγγέλλουν ότι η γιατρός στο Πολυδύναμο Ιατρείο της Σκύρου, όπου μετέβη αρχικά ο άνδρας, διέγνωσε πνευμονία και του έδωσε φάρμακα, προτρέποντάς τον να πάει στην Κύμη για περαιτέρω εξετάσεις.

Από την πλευρά της, η 5η υγειονομική περιφέρεια εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναλύει το τραγικό περιστατικό, διαβεβαιώνοντας ότι τηρήθηκε το πρωτόκολλο που προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

«Με υποψία εμφράγματος ακολουθήθηκε όλο το πρωτόκολλο»

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Στις 20/02/2026, ημέρα Παρασκευή και περί ώρα 15:00 προσήλθαν στο ΠΠΙ Σκύρου 46χρονος περιπατητικός ασθενής, (εργαζόμενος στο πλοίο της γραμμής) με τη σύζυγό του, ο οποίος παρουσίαζε έντονο ξηρό βήχα και ήταν απύρετος. Εξετάστηκε από ειδικό Παθολόγο, του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή, πήρε οδηγίες και χωρίς να έχει κανένα καρδιολογικό σύμπτωμα, αποχώρησε.

Την Καθαρά Δευτέρα το πρωί περί ώρα 8:30 προσήλθε και πάλι, με συνοδεία συναδέλφου του, με πόνο στο στήθος. Έγινε καρδιογράφημα από Ιατρό Υπηρεσίας Υπαίθρου, εξετάστηκε και πάλι από παθολόγο που εφημέρευε καθώς και από καρδιολόγο ιδιώτη, ο οποίος εκλήθη στο ΠΠΙ Σκύρου.

Με υποψία εμφράγματος έγιναν 4 καρδιογραφήματα του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή plavix, έγινε υποδόρια ένεση ηπαρίνης στην κοιλιακή χώρα και ακολουθήθηκε όλο το πρωτόκολλο. Στις 9:40 με ασθενοφόρο του ΠΠΙ Σκύρου, (δεν ζητήθηκε αεροδιακομιδή) και συνοδεία γιατρού, επιβιβάστηκε στο καράβι υπό συνεχή παρακολούθηση και έφθασε στην Κύμη, όπου παρεδόθη στα ΤΕΠ του ΓΝ Κύμης.

Εκ νέου εξετάστηκε από Καρδιολόγο, υπεβλήθη σε όλες τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, υπέρηχο καρδιάς και διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο « Ευαγγελισμός» όπου και κατέληξε», αναφέρει η ανακοίνωση της 5ης υγειονομικής ΥΠΕ.

Η καταγγελία των συγγενών

«Πήγε με πόνο στο στήθος. Η γιατρός μόλις τον είδε του είπε “τέτοια ώρα ήρθες;” και δεν είναι η πρώτη φορά που το ‘χει πει αυτό η γιατρός σε ασθενή. Του έδωσε Xozal και τον έδιωξε», είπε η θεία του 46χρονου στο Mega.

«Το Σαββατοκύριακο το παιδί υπέφερε με πόνο στο στήθος. Τη Δευτέρα είχε πόνους. Πήγε στο καράβι, ο υποπλοίαρχος του καραβιού τον είδε ότι ήτανε σε άθλια κατάσταση.

Τον έδιωξε πίσω να πάει στο ιατρικό κέντρο με έναν ναύτη να τον συνοδεύει, καθυστέρησε το πλοίο για να τον πάρει πίσω, εάν είχε κάποιο πρόβλημα, γιατί τον είδανε ότι ήτανε πολύ σοβαρά», πρόσθεσε ακόμη η γυναίκα.