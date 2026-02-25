Τραγωδία στη Σκύρο: Διέγνωσαν πνευμονία σε 46χρονο – Έφυγε με το φέρι μποτ για Κύμη και πέθανε από ανακοπή λίγες ώρες μετά

Από ανακοπή άφησε την τελευταία του πνοή ένας 46χρονος, ο οποίος πήγε με πόνο στο στήθος στο Κέντρο Υγείας Σκύρου και τον προέτρεψαν να μεταβεί στην Κύμη.

Ο 46χρονος, όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 25/2 σε σχετικό της ρεπορτάζ η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ένιωσε έντονη αδιαθεσία με πόνο στο στήθος και βήχα και επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Ιατρείο της Σκύρου την Παρασκευή (20/02).

Η γιατρός σύμφωνα με τη σχετική καταγγελία φέρεται να επέδειξε αδιαφορία λόγω των εορτασμών των Αποκριών, διέγνωσε πνευμονία και του συνταγογράφησε φάρμακα, προτρέποντάς τον παράλληλα να μεταβεί στην Κύμη, στο ιατρικό κέντρο, για περαιτέρω εξετάσεις.

«Πήγε με πόνο στο στήθος. Η γιατρός μόλις τον είδε του είπε “τέτοια ώρα ήρθες;” και δεν είναι η πρώτη φορά που το ‘χει πει αυτό η γιατρός σε ασθενή. Του έδωσε Xozal και τον έδιωξε», είπε η θεία του 46χρονου.

«Το Σαββατοκύριακο το παιδί υπέφερε με πόνο στο στήθος. Τη Δευτέρα είχε πόνους. Πήγε στο καράβι, ο υποπλοίαρχος του καραβιού τον είδε ότι ήταν σε άθλια κατάσταση. Τον έδιωξε πίσω να πάει στο ιατρικό κέντρο με έναν ναύτη να τον συνοδεύει, καθυστέρησε το πλοίο για να τον πάρει πίσω, εάν είχε κάποιο πρόβλημα, γιατί τον είδαν ότι ήταν πολύ σοβαρά» συμπλήρωσε.

Η επιδείνωση της υγείας του και η ανακοπή

Τη Δευτέρα, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, με έντονη δύσπνοια, και τελικά επιβιβάστηκε στο πλοίο για Κύμη. Έπειτα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Οι γιατροί διαπίστωσαν πως πρόκειται για έμφραγμα, με τον 46χρονο δυστυχώς να χάνει τη ζωή του από ανακοπή.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.