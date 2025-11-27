Ρόδος: “Ήταν η δεύτερη ημέρα του ως ΕΠΟΠ” – Απαντήσεις για τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ ζητά η οικογένειά του

Στο πένθος έχει βυθιστεί το χωριό Τυμπάκι στο Ηράκλειο, τόπος καταγωγής του 19χρονου Ραφαήλ που σκοτώθηκε στο πεδίο βολής στη Ρόδο, μετά από έκρηξη χειροβομβίδας.

Η τραγωδία στην εκπαιδευτική άσκηση στο 6ο Ειδικό Τάγμα Εθνικής Εφεδρείας σημειώθηκε τη δεύτερη ημέρα του 19χρονου στη μονάδα ως Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠΟΠ). Την ίδια στιγμή, ο 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας Μ. Β., που τραυματίστηκε στην ίδια άσκηση, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από ακρωτηριασμό άνω άκρου και πολλαπλά τραύματα από θραύσματα. Ο 39χρονος είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

«Ήταν μόλις η δεύτερη μέρα στη μονάδα»

Ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ, σύμφωνα με το neakriti.gr, ανέφερε: «Εμένα το παιδί μου έφυγε. Τώρα, μόνο ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει». «Ήταν μόλις η δεύτερη μέρα στη μονάδα που μπήκε, τη Δευτέρα παρουσιάστηκε και εγώ έφυγα μόλις χθες και τον άφησα μόνο του. Θα ερχόταν την Παρασκευή σε άδεια. Μετά από αυτό που έγινε, δεν μπορεί να μας βοηθήσει κανείς. Εγώ το έχασα το παιδί μου. Τώρα, μπορεί να με βοηθήσει μόνο ο Θεός. Αυτό που μας νοιάζει τώρα είναι να έρθει το παιδί μου, ακόμη κι έτσι, πίσω σπίτι του», δήλωνε συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο πατέρας του Ραφαήλ και Διοικητής του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου στο Ηράκλειο.

Ο πατέρας του Ραφαήλ, ανώτερος αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος και διοικητής του Λιμενικού Σταθμού Κόκκινου Πύργου, ταξιδεύει στη Ρόδο συνοδεία πραγματογνώμονα για να διασφαλίσει κάθε τεκμήριο και να απαιτήσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς χάθηκε το παιδί του.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με απόφαση του Νίκου Δένδια κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις από 26/11/2025 έως 28/11/2025. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, στην επίσημη ανακοίνωσή του, εξέφρασε τα συλλυπητήρια στους οικείους του Ραφαήλ Γ. και κατέστησε σαφές ότι τα αίτια διερευνώνται αρμοδίως. Η συμβολική αυτή κίνηση προσδίδει τον απαιτούμενο θεσμικό σεβασμό στη μνήμη του 19χρονου και αναδεικνύει την υποχρέωση της Πολιτείας να φτάσει στην αλήθεια.