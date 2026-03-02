Πρύτανης ΔΙΠΑΕ: Καμία συνάντηση για παραχώρηση στρεμμάτων του Πανεπιστημίου για μετεγκατάσταση της ΔΕΘ

Θέση αναφορικά με τη συζήτηση που γίνεται για τη μεταφορά της ΔΕΘ στη δυτική Θεσσαλονίκη και μάλιστα σε εκτάσεις που ανήκουν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος πήρε με δήλωσή του ο Πρύτανης του Ιδρύματος, καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος.

Παράλληλα τονίζει πως για τις εκτάσεις αυτές έχει ακυρωθεί οποιαδήποτε άλλη προοπτική καθώς εκεί θα δημιουργηθούν φοιτητικές εστίες.

Με αφορμή τις συζητήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα για το μέλλον της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και το ενδεχόμενο μεταφοράς της στα δυτικά και ειδικότερα σε εκτάσεις που ανήκουν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, ο Πρύτανης του Ιδρύματος, καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί έναν ιστορικό θεσμό και ένα τοπόσημο τόσο για τη Θεσσαλονίκη όσο και για τη Βόρεια Ελλάδα. Γι’ αυτό και όλες οι συζητήσεις που γίνονται για το μέλλον της, θα πρέπει να έχουν ως τελικό στόχο τον εκσυγχρονισμό των σημερινών εκθεσιακών εγκαταστάσεων και την ενίσχυση του αναπτυξιακού της ρόλου.

Εμείς από τη μεριά μας ως Πρυτανική Διοίκηση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, δεν είχαμε καμία επίσημη συνάντηση με εκπροσώπους θεσμικών φορέων της πολιτείας ώστε να συζητήσουμε το θέμα της παραχώρησης στρεμμάτων του Ιδρύματος, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν ως εκθεσιακοί χώροι. Για αυτόν το λόγο προχωρήσαμε ως ΔΙΠΑΕ στην εκπόνηση ενός Master Plan για την καλύτερη αξιοποίηση των εκτάσεων του Ιδρύματος, με μοναδικό σκοπό την καλύτερη αξιοποίησή τους, με γνώμονα το συμφέρον του Πανεπιστημίου και των φοιτητών του.

Στο πλαίσιο αυτό μέσω του Master Plan μελετάται η αύξηση των προσόδων του Ιδρύματος από την εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων του και η περαιτέρω βελτίωση της φοιτητικής μέριμνας, με τη δημιουργία φοιτητικών εστιών που θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση των φοιτητών και των φοιτητριών, ενώ ταυτόχρονα έχει ακυρωθεί οποιαδήποτε άλλη προοπτική.

Η σημερινή Πρυτανική διοίκηση του ΔΙΠΑΕ και εγώ προσωπικά θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα για τη διασφάλιση της ισόρροπης ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, έχοντας ως άμεσο προσανατολισμό την ενίσχυση της δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά και στηρίζοντας την ανάπλαση της ΔΕΘ ως αναπτυξιακή προοπτική της Θεσσαλονίκης. Πιστεύουμε ότι έπειτα από τις εργασίες ανάπλασης, όπως ανακοινώθηκαν, η Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης στο άμεσο μέλλον θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει στην παγκόσμια εκθεσιακή πραγματικότητα”.