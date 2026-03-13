Προτάσεις του Δήμου Θέρμης στον ΟΣΕΘ για νέες λεωφορειακές γραμμές για εξυπηρέτηση με το μετρό Θεσσαλονίκης

Συνάντηση με τη νέα διοίκηση του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων της, είχε ο Δήμος Θέρμης, την Τετάρτη 11 Μαρτίου. Στη συνάντηση, εκ μέρους του Δήμου συμμετείχαν ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης, Πολεοδομικών Εφαρμογών και Ενεργειακού Σχεδιασμού, Απόστολος Τσολάκης και η τεχνική σύμβουλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, πολιτικός μηχανικός, συγκοινωνιολόγος, Μαρία Γρηγοριάδου. Εκ μέρους του ΟΣΕΘ ήταν η πρόεδρος Βασιλική Τραούδα, ο διευθύνων σύμβουλος Αργύρης Κουζής και ο διευθυντής συγκοινωνιακού έργου Σαμουέλ Σαλέμ.

Οι εκπρόσωποι του Δήμου έθεσαν υπόψη της νέας διοίκησης του ΟΣΕΘ παλαιότερες προτάσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί για τη δημιουργία νέων λεωφορειακών γραμμών και ζήτησαν να ενημερωθούν σχετικά με την προοπτική και τον χρονικό προγραμματισμό υλοποίησής τους. Οι προτάσεις αυτές αφορούν:

Δημιουργία νέων λεωφορειακών γραμμών για την εξυπηρέτηση του Δήμου Θέρμης:

α. Θέρμη- Τερματικός Σταθμός Μίκρας του Μετρό, στο δήμο Καλαμαριάς, και

β. Αεροδρόμιο – ΑΣ ΙΚΕΑ – Τερματικός Σταθμός Μίκρας του Μετρό, για σύνδεση του Αεροδρομίου με τη γραμμή του Μετρό.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο αυτές λεωφορειακές γραμμές περιλαμβάνονται στις «Προτάσεις αναδιάρθρωσης λεωφορειακών γραμμών» στην περιοχή του Δήμου Θέρμης του ΟΣΕΘ (Ιούλιος 2024), οι οποίες διαβιβάστηκαν και προς τον Δήμο με το με αριθ. πρωτ. 2766/18.7.2024 έγγραφό του Οργανισμού.

Δημιουργία νέας κυκλικής λεωφορειακής γραμμής από τον τερματικό σταθμό Νέας Ελβετίας του Μετρό, με δύο παραλλαγές, η μία από τις οποίες θα εξυπηρετεί την περιοχή επέκτασης Θέρμης, βορειοανατολικά της οδού Στέλιου Καζαντζίδη και η δεύτερη την περιοχή της επέκτασης νοτιοδυτικά της οδού Στέλιου Καζαντζίδη. Οι δύο γραμμές οι οποίες θα διέρχονται από το κέντρο του οικισμού της Θέρμης περιλαμβάνονται στην απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης με αριθ. 276/2024, και απεστάλησαν προς τον ΟΣΕΘ τον Αύγουστο του 2024.

Παράλληλα, ο Δήμος Θέρμης παρέδωσε στη νέα διοίκηση του ΟΣΕΘ την από 27.2.2026 επιστολή της «Πρωτοβουλίας Κατοίκων Δημοτικής Ενότητας Μίκρας για τη διασύνδεση λεωφορειακών γραμμών με το Μετρό Θεσσαλονίκης», με θέμα «Υποβολή αιτήματος διασύνδεσης Λεωφορειακών Γραμμών της Δημοτικής Ενότητας Μίκρας, Δήμου Θέρμης, με το Μετρό Θεσσαλονίκης», η οποία υπογράφεται από 1.751 άτομα και απευθύνεται προς τον ΟΣΕΘ. Επίσης, παρέδωσε την με αριθ. 18/2025 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίας για τη διερεύνηση της δυνατότητας υλοποίησης της πρότασης μεταφοράς της αφετηρίας της γραμμής 88 στον τερματικό σταθμό Μίκρας, στο πλαίσιο της επέκτασης του κλάδου της γραμμής 1 του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τον Δήμο Καλαμαριάς.

Ο ΟΣΕΘ από την πλευρά του σημείωσε ότι «αφού λάβει υπόψη τα νέα συγκοινωνιακά δεδομένα, θα συνεχίσει, σε συνεργασία με τους παρόχους συγκοινωνιακού έργου, τη σταδιακή αναδιάρθρωση του δικτύου των αστικών συγκοινωνιών ώστε να ανταποκριθεί με το βέλτιστο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις του επιβατικού κοινού τόσο του Δήμου Θέρμης όσο και των υπολοίπων Δήμων της ΠΕ Θεσσαλονίκης».