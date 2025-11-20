Ποτέ δεν έκανε challenge, ήταν ένα από τα καλύτερα παιδιά, λέει ο παππούς του 22χρονου που πνίγηκε με μπέργκερ

Δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή μετά από επτά ημέρες νοσηλείας, ο 22χρονος που είχε πνιγεί με μπέργκερ στο Κορωπί. Ο παππούς του, δηλώνει πως ο νεαρός δεν συμμετείχε σε κάποιο challenge αλλά «δεν πολύ μάσησε» την «τελευταία μπουκιά» και «φράκαρε στον λαιμό του». «Ήταν και είναι για εμάς ένα από τα καλύτερα παιδιά», δήλωσε συγκινημένος.

«Ο εγγονός ήρθε από την Κω. Δούλευε εκεί και πήγε Αθήνα να αποχαιρετίσει τους φίλους του και βγήκαν το βράδυ να φάνε κάτι εκεί. Την ώρα που τρώγανε, τελευταία μπουκιά για να φάει, δεν την πολύ μάσησε και πήγε φράκαρε στον λαιμό του. Χωρίς να είναι challenge, χωρίς τίποτα. Τον έπιασε πανικός, το παιδί χτυπιόταν μόνο στην κολώνα για να μπορέσει να φύγει αυτό το πράγμα», είπε ο παππούς του 22χρονου στον ΣΚΑΙ.

Ο πατέρας του 22χρονου, «ρώτησε τα παιδιά που ήταν στην παρέα και είπαν ότι δεν ήταν challenge αυτό το πράγμα. Το μόνο που θέλω να τονίσετε να μην σπιλωθεί η μνήμη του, ότι έκανε challenge. Ποτέ δεν έκανε τέτοιο πράγμα το παιδί. Ήταν 22 ετών, για εμάς είναι 22. Και είχε τρία μαθήματα να δώσει και θα έπαιρνε πτυχίο στα τουριστικά επαγγέλματα».

«Ήταν και είναι για εμάς ένα από τα καλύτερα παιδιά. Σε κανέναν, ούτε στον εχθρό σου, δεν εύχεσαι τέτοιο πράγμα», κατέληξε συγκινημένος ο παππούς.

Ο 22χρονος είχε καταρρεύσει μέσα σε κατάστημα και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο “Γεώργιος Γεννηματάς” και εισήχθη στη ΜΕΘ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε μετά από επτά ημέρες νοσηλείας.