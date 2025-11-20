MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε ο 22χρονος που είχε καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ στο Κορωπί

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δεν τα κατάφερε ο 22χρονος που προσπάθησε να καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ και έδινε μάχη για τη ζωή του εδώ και 7 ημέρες στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς.

Σύμφωνα με την Ματίνα Παγώνη που μίλησε στο Πρωινό του ΑΝΤ1, ο νεαρός που είχε καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ, δεν τα κατάφερε και κατέληξε, μετά από πολυήμερη παραμονή του στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. 

Όπως συμπλήρωσε η Ματίνα Παγώνη, ο 22χρονος, από τις πρώτες ώρες είχε υποστεί μη αναστρέψιμες βλάβες σε ζωτικά όργανα και οι γονείς του είχαν ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή για την πιθανότητα της εξέλιξης αυτής. 

